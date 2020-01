Ilary Blasi, inizia il 2020 alla grande foto sexy in bikini alle Maldive (FOTO)

Il 2020 per Ilary Blasi inizia con una vacanza alle Maldive, la foto in bikini è da urlo!

Anche Ilary Blasi con la sua famiglia ha scelto di trascorrere il capodanno lontano dall’Italia e ha scelto le Maldive. L’arcipelago è la meta perfetta per salutare l’inizio del nuovo anno e sono stati tanti i vip che lo hanno raggiunto per stare al caldo.

Totti e la sua consorte, con al seguito i tre figli, hanno alloggiato nello stesso lussuoso resort scelto anche da Wanda Nara e Mauro Icard. Si tratta di una location da sogno, nientemeno che il Baglioni Resort Maldives dal costo di circa tremila euro per notte. La dimora davvero extra lusso dove Ilary e Totti stanno trascorrendo una vacanza favolosa si trova sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu.

La famiglia Totti alle Maldive per il Capodanno

La struttura si trova a circa 40 minuti da Malè ed è una delle più gettonate dalle star che scelgono di andare alle Maldive. Il resort è il luogo ideale per trascorrere momenti di relax immersi nel benessere e ultimamente vi hanno soggiornato anche Ludovica Valli e Belén Rodriguez.

Chiaramente la cifra non è accessibile a tutti e solo chi ha un budget non indifferente può soggiornarvi. Durante la sua vacanza Ilary Blasi ha voluto condividere alcuni momenti con i suoi fan su Instagram.

La conduttrice ha cominciato postando il momento della partenza in aereo e ha anche pubblicato degli scatti che ritraggono i figli e il marito mentre dormono. Poi è passata alle foto che mostrano l’arrivo in hotel e quando si sono risvegliati mentre erano in riva al mare. (Continua dopo la foto)

Ilary Blasi bellissima in bikini

Nelle sue stories la Blasi ha anche postato momenti della cena e altri scatti in cui lei è con Isabel e Chanel, ma anche delle foto in costume in cui mostra un fisico mozzafiato. Tutta la famiglia è felice della vacanza e soprattutto Ilary è bellissima, come mostrano gli scatti in bikini.

Impossibile non notare il suo corpo snello e tonico, le forme perfette e una sensualità che traspare anche dalle immagini. A 38 anni la Blasi è ancora una donna bellissima e affascinante, anzi è molto più bella di prima, e dopo ben tre gravidanze appare in forma perfetta. Stupenda è anche la foto di Ilary sdraiata su un’amaca, con indosso un bikini giallo e occhiali da sole. La conduttrice appare davvero molto sexy!