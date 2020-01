Miriana Trevisan, intervista: il rapporto con Pago e l’opinione su Serena Enardu

Miriana Trevisan ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha espresso la sua idea sull’ex marito Pago e quello che pensa su Serena Enardu.

Temptation Island Vip: Pago, dopo la delusione con Serena, torna dall’ex moglie

Durante la seconda edizione di Temptation Island Vip condotta da Alessia Marcuzzi una delle coppie protagoniste ha fatto molto discutere. Si tratta di quella formata da Pago e Serena Enardu. Il cantautore ha dovuto vedere continui video della compagna, con la quale conviveva da sette anni, che si avvicinava in continuazione ad un single e parlava dei problemi della loro relazione.

Al falò di confronto finale Serena non ha voluto affrontare l’argomento “tentatore”, ma ha ammesso di non essere più innamorata di Pago e l’ha lasciato. Il cantautore voleva ricucire il rapporto, essendo ancora innamorato di lei, e la delusione per lui è stata grande.

A fronte di questo, però, Pago è tornato a farsi apprezzare molto dal pubblico e presto affronterà una nuova avventura televisiva. Infatti, Pacifico (questo il suo vero nome) è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, in questo periodo, Pago si è anche riavvicinato molto all’ex moglie Miriana Trevisan. Ecco che cosa ha rivelato lei in una recente intervista.

Miriana Trevisan: l’intervista su Chi

Miriana Trevisan ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Innanzitutto, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha ricordato com’è nata la storia d’amore con Pago. Era in vacanza in Sardegna ed era andata ad una sua serata. Dopo un anno da quell’incontro si sono sposati:

Dopo un anno e mezzo, però, ci siamo ritrovati come sue estranei in casa e ci siamo lasciati anche se non avevamo smesso di amarci. Infatti, dopo essere tornata da L’Isola dei Famosi l’ho cercato e dopo poco da quel primo incontro ho scoperto di essere in attesa di Nicola.

Dopo i primi anni di scontri, alla fine Miriana e Pago hanno ritrovato un equilibrio. Nessun riavvicinamento in senso amoroso, ma una bella e profonda amicizia. Miriana ha anche dato la sua opinione su quello che ha visto a Temptation Island Vip e quindi anche su Serena Enardu. Ecco le sue parole:

Onestamente era da un anno che avevo percepito della crisi tra lui e Serena. Dopo Temptation lui si è rifugiato in casa da noi, mi ha raccontato il suo dolore ed è stato molto emozionante.

E ancora:

Non metto in dubbio la sua confusione e la sua sofferenza, ma Serena non si è minimamente resa conto di come si è comportata. Doveva frenarsi. Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile, non so che cosa le sia passato per la testa.

Ora Pago è pronto per entrare nella Casa più spiata d’Italia perché, come ha ammesso lui in un’intervista a Verissimo, ha davvero bisogno di staccare la spina e isolarsi da una realtà che ancora oggi lo fa molto soffrire. Ecco che cosa ha detto Miriana sull’ipotesi di dare un consiglio all’ex marito:

Pago piace perché è se stesso. Deve lasciarsi andare con sincerità. Gli direi: distingui il bene dal male e poi torna a fare musica.

Che cosa ne pensate delle sue dichiarazioni?