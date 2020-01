Temptation Island: Ilaria Teolis rifatta e sommersa dalle critiche, lei replica

Ilaria Teolis è stata sommersa dalle critiche, ma ha replicato sui social. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island: Ilaria Teolis si è rifatta il seno, critiche sui social

Vi ricordate di Ilaria Teolis? Ha partecipato alla sesta edizione di Temptation Island condotta fa Filippo Bisciglia con il fidanzato Massimo Colantoni. Tuttavia, durante l’esperienza nel programma ha visto dei video dei comportamenti del suo compagno che non le sono piaciuti.

Prima Massimo si è avvicinato a Federica, poi a Elena. Ma nel falò di confronto finale aveva fatto marcia indietro, aveva detto di aver capito i suoi sbagli e che voleva ricominciare con Ilaria. Lei, però, non è riuscita a fidarsi delle sue parole e l’ha lasciato.

Anche Ilaria nel villaggio si era lasciata andare ad una conoscenza particolare con il tentatore Javier Martinez. Ma dopo il programma il loro rapporto non è continuato, nonostante ci fossero tutte le premesse e il pubblico se lo aspettasse.

Ad oggi Massimo ha voltato pagina in amore con Sonia, una delle tentatrici del programma. Mentre anche Ilaria, dopo qualche mese, è riuscita ad iniziare una nuova relazione con il suo personal trainer. La ragazza, però, è cambiata molto in questi mesi e sui social sono arrivate molte critiche per lei.

La replica di Ilaria

In particolare, Ilaria si è rifatta il seno e l’ha mostrato con fierezza nelle nuove foto del suo profilo Instagram. Non solo, ma ad alcuni sembra che anche denti e labbra siano diversi. Per i denti, ovviamente, Ilaria starà portando un apparecchio, mentre per le labbra sembra ci siano stati degli interventi. (Continua dopo la foto)

In ogni caso, qualche utente ha criticato la scelta di Ilaria di rifarsi il seno perché proprio lei, qualche mese fa, aveva criticato chi esagerava con la chirurgia. Ecco quindi che è apparso un commento sotto ad una sua foto che diceva così: “Tu che hai sempre criticato quelle piene di silicone sei diventata peggio di loro, ridicola!“.

Ilaria ha deciso di rispondere a questo commento e ha scritto: “In realtà sono sempre stata pro la chirurgia, soprattutto per chi come me aveva un problema, non capisco il fatto di esagerare con la chirurgia. Ma sinceramente non credo di dover dare tante spiegazioni“.

In questi giorni Ilaria è anche uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Se prima voleva andare cauta e mantenere un po’ di riserbo, adesso non ha problemi a farsi vedere con lui nelle sue Instagram Stories.