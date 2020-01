‘Nessuna droga, sono stata molto male…’: Simona Ventura parla del suo dramma interiore

Senza ombra di dubbio Simona Ventura è una delle professionista più apprezzate e professionali della televisione del nostro Paese. In questi anni, nonostante i periodi bui, l’ex moglie di Stefano Bettarini ha sempre avuto il seguente motto: “Crederci sempre arrendersi mai”.

Nonostante questo, la conduttrice di Settimana Ventura negli anni ha dovuto superare delle difficoltà sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Infatti dopo la separazione dal marito, ha avuto una storia con Gerò Carraro che è finita qualche anno fa. Ora è felicemente fidanzata con Giovanni Terzi e i due progettano il matrimonio.

In una recentissima intervista realizzata per il Fatto Quotidiano Magazine, Simona Ventura ha deciso di rendere noto quel periodo raccontando anche delle maldicenze che giravano sulla sua persona, ovvero della presunta assunzione di sostanze stupefacenti. Su questa brutta vicenda la conduttrice di casa Rai ha affermato:

“È una fake news che mi ha fatto stare molto male: mi feriva l’idea di dare quell’impressione. Per altro, non avendone mai fatto uso, nemmeno me ne accorgevo se qualcuno vicino a me ne faceva uso.”