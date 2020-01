Naike Rivelli e la foto scandalo: tutta nuda nella lavatrice: ‘Non trovo i calzini…’ [FOTO]

Nuova provocazione social di Naike Rivelli

Nonostante il periodo natalizio Naike Rivelli non si risparmia nel condividere delle foto e clip bollenti sul suo profilo Instagram.

“Non trovo i calzini”,

è questa la didascalia sarcastica con cui la figlia ribelle di Ornella Muti è riuscita a far parlare di sé. Infatti la modella ed attrice grazie alla sua iniziativa ha fatto infiammare il web, soprattutto perché si è fatta vedere completamente svestita.

La donna, infatti più delle volte sfrutta il suo corpo privo di ogni capo d’abbigliamento e soprattutto senza biancheria intima, per lanciare delle provocazioni lanciando dei messaggi ai quali tiene moltissimo.

Stando alle dichiarazioni della Rivelli, farsi vedere nuda su IG è il modo migliore per catturare l’attenzione degli internauti. Altre volte, però, la donna che tra poco tempo compirà 50 anni, si diverte spesso con scatti e filmati seducenti solo per il gusto di stuzzicare internet.

La figlia di Ornella Muti con la testa dentro la lavatrice e il corpo nudo fuori

In questa occasione, però, la foto in questione è abbastanza simpatica, orchestrata ad arte dalla stessa Naike Rivelli. Nonostante quest’ultima ama molto divertirsi a condividere degli scatti sui social network, nello stesso tempo ha mostrato qualcosa di pericoloso. Nello specifico si vede la figlia di Ornella Muti denudarsi totalmente e infilarsi nella lavatrice.

Il capo dentro l’elettrodomestico e il suo lato B fuori, in bella vista, sodo e meraviglioso come sempre. Qualcosa di perfetto tra sensualità e creatività. Naturalmente l’immagine in questione ha ricevuto migliaia di likes e tantissimi commenti positivi e non da parte del popolo del web. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli ha un amore segreto?

Ma Naike Rivelli si è fidanzata? A provocare l’indiscrezione sulla vita sentimentale della modella ed attrice è uno scatto condiviso sul suo account Instagram. Nella foto in questione, infatti, sono immortalate le gambe della donna e quelle di un uomo misterioso. “Love”, è questa la breve didascalia che si legge sotto il post. Ma chi è la persona che ha diviso la vasca da bagno con la figlia ribelle di Ornella Muti?