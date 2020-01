Principe Carlo: cosa c’è di vero sull’imminente divorzio con Camilla?

Il biglietto di auguri di buon 2020 che il principe Carlo e sua moglie Camilla hanno inviato a tutte le associazioni benefiche con cui i due reali sono in contatto (auguri peraltro pubblicati sui profili social di Clarence House) hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi di sua maestà.

L’intero Regno Unito è stato con il fiato sospeso per un possibile, imminente annuncio circa un possibile divorzio tra i due coniugi. Le voci di corridoio sono iniziate nel corso dell’ultimo viaggio effettuato da Carlo e Camilla in Nuova Zelanda.

I due si amano da 48 anni, ma solamente nel 2005 si sono potuti unire in matrimonio. Ebbene, pare nel corso dell’ultima uscita dalla Gran Bretagna, i due avessero deciso di chiudere il loro rapporto. La duchessa di Cornovaglia aveva infatti lasciato da solo l’erede al trono d’Inghilterra nel corso della visita di stato. A quel punto, Carlo è stato costretto a terminare da solo la sua importante visita diplomatica.

Principe Carlo: continua l’amore con Camilla

L’abbandono da parte di Camilla del principe Carlo nel corso della loro missione diplomatica in Nuova Zelanda, ha fatto subito pensare ad una fine del rapporto sentimentale tra la duchessa di Cornovaglia e l’erede al trono del Regno Unito. Come riporta il settimanale Grand Hotel, si parlava addirittura di un’elevata somma economica che Carlo avrebbe dovuto pagare affinché Camilla stesse zitta.

La duchessa di Cornovaglia sarebbe stata, infatti, al corrente di numerosi segreti da parte del figlio di Filippo ed Elisabetta II. La somma che Carlo avrebbe dovuto offrire alla moglie doveva essere, secondo i rumors, di ben 300 milioni di sterline, pari a 350 milioni di euro.

Il biglietto smentisce tutto

Il biglietto di auguri di buon anno nuovo ha messo a tacere tutte le malelingue che volevano un prossimo divorzio tra il principe Carlo e Camilla Parker Bowles. Si tratta di un gesto affettuoso da parte dei due coniugi di sangue blu. Il messaggio di auguri da parte dei due è oramai una tradizione che va avanti dal 2006.

Esso è indirizzato a tutte le associazioni di beneficenza con cui il principe e la duchessa di Cornovaglia sono in contatto. Il biglietto di auguri consta di un cartoncino di colore giallo accompagnato da una foto inedita ritraente moglie e marito. In questo, l’immagine ritraeva i due piccioncini sorridenti a bordo di un’auto d’epoca. I detrattori si mettessero il cuore in pace: il viaggio sentimentale di Carlo e Camilla continuerà ancora per molto tempo!