Una Vita spoiler puntate gennaio 2020: Liberto salva Flora dall’aggressione

Nel corso delle prossime puntate del mese di gennaio 2020 di Una Vita vedremo che Liberto diventerà un vero e proprio eroe tra gli abitanti di Acacias. Tutto incomincerà nel momento in cui Inigo, a causa del suo coinvolgimento nelle gare clandestine di boxe, si metterà in contatto con dei tipo poco raccomandabili.

Tra questi spunterà il nome di Jordi Barò, il quale risulterà particolarmente interessato a Flora. L’uomo diventerà così insistente al punto da arrivare ad inscenare un vero e proprio abuso. Continuerà, inoltre, la lotta tra Telmo e Samuel, i quali sono intenzionati a sbarazzarsi l’uno dell’altro per ottenere Lucia.

Una Vita: Jordi abusa di Flora, interviene Liberto

Molto presto, nelle puntate di Una Vita in onda nel mese di gennaio 2020 assisteremo a dei colpi di scena inaspettati. Il primo sarà l’arrivo di un nuovo protagonisti, Jordi Barò. L’uomo si presenterà come una persona estremamente gentile e garbata. Poco per volta, però, tirerà fuori la sua natura dando luogo ad avvenimenti parecchio spiacevoli. Il protagonista incomincerà a flirtare con Flora, la quale verrà accusata di provocare il nuovo arrivato.

Ad ogni modo, Jordi riuscirà ad allontanare sia Inigo sia Liberto in modo da rimanere da solo con la donna che ha adocchiato. I due, dunque, rimarranno da soli nella pasticceria e accadrà l’impensabile. Jordi incomincerà ad abusare di Flora, tuttavia, per fortuna della donna, nel locale farà irruzione Liberto il quale la libererà lasciando privo di sensi il Barò.

Puntate gennaio 2020: la passione tra Telmo e Lucia

A seguito di tale gesto, il giovane Seler verrà visto come un vero e proprio eroe da parte di tutti gli abitanti di Acacias. Su di un altro versante, invece, le trame delle puntate di Una Vita di gennaio 2020 svelano che Trini e Fabiana faranno di tutto per avvicinare Casilda e Ceferino. Tra i due, però, faticherà ad arrivare il tanto agognato bacio.

Samuel, invece, sarà sempre più intenzionato a distruggere Telmo. Per tale ragione, ingaggerà un investigatore per indagare sul suo passato. Dalle varie analisi, però, non uscirà nulla di compromettente sul sacerdote. L’Alday, in seguito, partirà per un viaggio lasciando Lucia da sola in città. La donna si avvicinerà molto a Telmo e tra i due non potrà che scoppiare la passione.