Giulia De Lellis derubata di tutto: “Mi hanno fatto male, sono rimasta in mutande” (FOTO)

Pochissime ore fa, l’influencer Giulia De Lellis è tornata attiva sui social dopo un periodo di pausa per annunciare di essere stata pesantemente derubata. La ragazza ha spiegato la dinamica dell’accaduto e non ha esitato a mostrare rammarico e disperazione. In occasione delle festività natalizie, infatti, un malintenzionato si è intrufolato nel luogo nel quale si trovava l’influencer ed ha fatto piazza pulita.

Il racconto della fidanzata di Andrea Inannone è stato davvero minuzioso e sconvolgente. Ad ogni modo, a causa di quanto accaduto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso anche di modificare il suo atteggiamento sui social. Vediamo, dunque, cosa accadrà al suo profilo.

Lo sfogo di Giulia De Lellis dopo essere stata derubata

Giulia De Lellis è stata derubata e, stando a quanto rivelato dalla ragazza, pare che il tutto sia avvenuto proprio nel giorno di Natale. L’influencer ha svelato di essersi svegliata e di aver appreso di non avere assolutamente più nulla. Il ladro si è impossessato di tutti i suoi oggetti personali; tra borse, scarpe, vestiti, trucchi, la De Lellis è rimasta davvero “in mutande”.

La protagonista di questo increscioso avvenimento ha spiegato di aver sofferto davvero moltissimo a causa di quanto accaduto, sta di fatto che ha preferito non svelare nulla a nessuno durante tutti questi giorni di festa. La De Lellis, piuttosto, ha preferito chiudersi in se stessa essendo davvero poco presente sui social. Ad ogni modo, grazie ai suoi amici e alle numerose persone che le vogliono bene, è riuscita a racimolare qualche abito nel negozio la Rinascente in modo da essere presentabile per capodanno.

La decisione dell’influencer

Nonostante la rabbia per essere stata derubata sia davvero tanta, Giulia De Lellis ha deciso di reagire e di vedere il lato positivo della cosa. Adesso, infatti, ha una scusa per fare shopping. Ad ogni modo, a parte qualche piccola battuta ironica per smorzare la tensione, l’influencer ci ha tenuto a chiarire che, d’ora in poi, il suo profilo Instagram cambierà radicalmente.

Proprio allo scopo di tutelare la sua sicurezza, infatti, Giulia ha deciso che sarà molto meno attiva e coinvolgerà di meno le persone che la seguono circa i suoi spostamenti. La fidanzata di Iannone ha approfittato di quanto accaduto per spiegare che sui social bisogna stare molto attenti e prestare molta accortezza a ciò che si decide di mostrare.