‘Sarà un maschietto…’: Ida e Riccardo danno l’annuncio, la coppia al settimo cielo (VIDEO)

Tra Ida e Riccardo tutto sembra procedere a gonfie vele. Se in tanti avevano ipotizzato una crisi tra i due dopo l’assenza dai social, a togliere ogni dubbio sono gli stessi protagonisti di Uomini e Donne. Attraverso una stories su IG, la coppia ha fatto sapere di essere pronta ad allargare la propria famiglia…

Ida e Riccardo pronti a diventare genitori

Ida e Riccardo hanno ritrovato la loro serenità, mettendo da parte le proprie incomprensioni. La coppia molto amata all’interno di Uomini e Donne ha deciso di concedersi una seconda opportunità, e pare che tutto stia procedendo alla grande. Per problemi di lavoro e familiari, non hanno potuto trascorrere il Natale insieme recuperando però a capodanno.

La Platano e Guarnieri hanno aspettato infatti la mezzanotte insieme in un locale ballando e mangiando in compagnia di altri amici. Poche ore fa una Stories su Instagram ha scatenato i propri followers dopo che Riccardo ha svelato una bellissima notizia: “Tra i buoni propositi di questo 2020 vogliamo un bebè.” (Continua dopo il post)

Ovviamente il video ha ottenuto una marea di like e tantissimi commenti da parte dei loro sostenitori che non aspettano già da diverso tempo.

Grandi progetti dopo UeD

Ida come tutti sanno è già mamma di Samuele che ha circa 7 anni. Il bambino lo ha avuto dalla precedente relazione con il suo ex compagno mentre Riccardo non è mai stato impegnato con nessuno.

A quanto pare, però, Guarnieri pare abbia deciso di mettere seriamente la testa a posto e di allargare la sua famiglia. Sì perchè oltre a chiedere alla dama di sposarlo è intenzionato a diventare papà di un bel maschietto da far conoscere a Bianca (la figlia di Sossio e Ursula).

Dopo aver trascorso qualche giorno lontano dalla sua Ida, il cavaliere vuole recuperare il tempo perso e come più volte ha dichiarato non vuole più lasciarla. Dopo averla vista ‘allontanarsi’ tra le braccia di Armando Incarnato, il pugliese ha fatto un passo indietro confessando una volta per tutte il suo amore.