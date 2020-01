Il Paradiso delle signore spoiler: Roberta lascia Federico mentre è paralitico?

Risvolti amari al Paradiso delle signore, gli spoiler delle prossime puntate, infatti, ci svelano che il povero Federico finirà sulla sedia a rotelle. Nel corso della prossima settimana la famiglia Cattaneo riceverà la triste notizia relativa alle condizioni di salute del militare.

Ad ogni modo, il protagonista di questo increscioso avvenimento non sarà pienamente a conoscenza del tenore di vita che sarà costretto ad avere, forse per sempre. A peggiorare ulteriormente la situazione saranno i sentimenti di Roberta. Quest’ultima, infatti, ormai, non è più innamorata del suo fidanzato e deciderà di confessare tutta la verità a Gabriella.

Anticipazioni Paradiso delle signore: Federico non sa le sue vere condizioni

Nei prossimi episodi del Paradiso delle signore gli spoiler anticipano che tra Federico e Roberta ci sarà parecchia tensione. Il giovane Cattaneo farà inaspettatamente ritorno a casa per colpa di un grave incidente subito durante il servizio militare. I medici informeranno la famiglia circa il fatto che il ragazzo potrebbe non tornare mai più a camminare. Questa scoperta, ovviamente, spezzerà il cuore di Silvia, Luciano e di tutte le persone che gli vogliono bene.

In ogni caso, onde evitare un trauma, tutti decideranno di non svelare al protagonista della disgrazia la verità circa il suo stato. Federico, però, si farà forza in quanto sorretto dall’amore dei suoi cari e della sua amata Roberta. Quest’ultima, però, non ama più il suo fidanzato da parecchio tempo, dal momento che si è lasciata molto tentare da Marcello. Ad ogni modo, la giovane non saprà come comportarsi nei confronti di Federico.

Spoiler prossime puntate: la decisione di Roberta

Proprio per tale ragione, in preda ad una crisi di nervi, la venere confesserà tutta la verità a Gabriella. Cosa le consiglierà la promessa sposa di Salvatore? La storia tra Federico e Roberta sarà davvero giunta al capolinea? Nel frattempo, gli spoiler del Paradiso delle signore, ci anticipano che Silvia incomincerà a intuire l’esistenza di un avvicinamento particolare tra sua nuova e Marcello.

Considerando il difficile momento che vivrà suo figlio, la donna non potrà fare a meno di indispettirsi moltissimo nei confronti di Roberta. Il vaso di Pandora potrebbe essere scoperchiato da un momento all’altro.