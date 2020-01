Romina, dichiarazione d’amore per Al Bano, Loredana Lecciso si infuria, è guerra

Come ogni Capodanno, Al Bano e Romina hanno partecipato esibendosi in Rai aspettando insieme al pubblico presente l’inizio del nuovo anno. La Power ha fatto parlare di sé per una battuta poco carina per i telespettatori, all’inizio del concerto a Potenza.

Nel dettaglio, a causa del freddo ha chiesto al conduttore di spostarsi da un’altra parte affermando: “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?”, “gelando” ancora di più l’atmosfera.

Romina gela Amadeus e dichiara il suo amore ad Al Bano

Romina molto probabilmente ha accusato ancora di più il freddo rispetto ad altri per via del suo abbigliamento. In tanti hanno notato che la mise di colore giallo indossata per Capodanno non era affatto adatta alle temperature gelide del capoluogo lucano. Infatti, Al Bano si è presentato con sciarpa, cappello e cappotto.

Una prova di coraggio non da poco quella della cantante che ha meravigliato anche Amadeus, sopratutto quando lo ha invitato a cambiare location. Come avranno reagito la Regione e il Comune di Potenza?

La cantane italoamericana con la sua battuta ha reso il clima ancora più “rigido”, ma il gelo le ha dato modo di fare anche una piccola dichiarazione d’amore all’ex marito. Alla domanda del presentatore che le chiedeva come stesse, ha risposto: “Quando canto vicino ad Albano non ho mai freddo”.

La risposta di Loredana Lecciso

La frase di Romina non è passata di certo inosservata ai fan della storica coppia. In tanti hanno pure pensato alla Lecciso scrivendo: “e Loredana muta“, alludendo a un triangolo ben noto al pubblico italiano. Intanto, mentre i due artisti si esibivano sul palcoscenico a Potenza, Loredana ha postato sul suo profilo social uno scatto insieme alle sue sorelle proprio nella magnifica tenuta di Al Bano a Cellino San Marco.

Un dettaglio messo in evidenza ancora una volta, forse per lanciare l’ennesima frecciatina alla sua rivale in amore. Secondo alcuni rumors, la show girl ha trascorso tutte le festività a casa di Carrisi, insieme ai suoi figli. Una fonte anonima testimonia che in casa c’è molta armonia, serenità e gioia.