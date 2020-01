Oroscopo Paolo Fox del 3 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 gennaio annuncia novità davvero importanti per tutti i segni zodiacali. Le persone dei Gemelli saranno al centro di una piccola rivoluzione, mentre i nativi dello Scorpione dovranno fare i conti con i dubbi d’amore. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di venerdì.

Paolo Fox oroscopo 3 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Dalla primavera Saturno non sarà più in opposizione e potete iniziare a lanciare grandi progetti. Il periodo primavera-estate è ideale per sposarsi, convivere. Dovete solo avere pazienza e superare questi mesi pieni di dubbi.

Toro – Questo weekend si conclude con la Luna nel vostro segno, la quale vi dà la forza di parlare d’amore senza problemi. Non sarà facile imporre la vostra volontà, poiché voi e il partner volete due cose diverse, e le dispute tra voi due ci saranno sempre.

Gemelli – Stelle importanti nel vostro cielo: siete al centro di una piccola rivoluzione che potrebbe costare molta fatica. Marte è in opposizione e vi chiede di essere molto cauti nei propri atteggiamenti. Chi ha avuto problemi d’amore a novembre, in questa giornata vorrebbe chiarire tante cose. Entro due mesi, tutti i nodi vengono al pettine.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Stelle turbolente. Se dovesse interrogare voi stessi, scoprirete di essere insoddisfatti. Più grande è la responsabilità e più questo senso di insoddisfazione cresce, perché nulla è chiaro. È molto probabile che entro la primavera dobbiate cambiare incarico. Il weekend, per fortuna, vi porta serenità e amore.

Leone – Tutto ciò che vi porta insoddisfazione, in questo 2020 sarà eliminato. È un momento in cui potreste sentirvi a disagio, soprattutto se siete circondati da persone ambigue. Domenica sarà una giornata dedicata alla resa dei conti. Coloro che hanno una storia d’amore fragile non devono insistere troppo sulle differenze.

Vergine – Questo weekend nasce con Luna, Saturno, Giove e Mercurio favorevoli. Ecco perché le buone idee non mancano. Le persone che provano un affetto smisurato per voi rappresentano una specie di punto di accordo in vista del futuro. Per voi è molto importante andare d’accordo con loro perché insieme potete fare grandi cose.

Previsioni di venerdì 3 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata dovete stare alla larga dalle complicazioni d’amore. Non è semplice trovare una soluzione a tutto. In questo weekend non avrete difficoltà a rapportarvi con gli altri e vivere momenti sereni.

Scorpione – Questo weekend potrebbe far riemergere i vostri dubbi in amore. Per tale ragione è importante che in questa giornata diciate solo cose che davvero pensate. Cercate di evitare qualsiasi forma di tensione, altrimenti rischiate di innervosirvi. Domenica ci sarà una specie di resa dei conti in famiglia. Qualche parente potrebbe mettere in difficoltà le coppie che si amano davvero. Fate attenzione alle persone che sono troppo legate al passato.

Sagittario – Tra venerdì e domenica sarete pieni di energia e tutto questo anche grazie a Marte che entra nel vostro segno e porta sensazioni positive. Di solito, siete voi a spingere gli altri, però, ora avete bisogno di un piccolo aiuto. L’amore aiuta i più coraggiosi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata confusa. Avete molti progetti da portare avanti ma siete circondati da persone che non ve la raccontino giusta. Vi tocca anche risolvere dei problemi personali e nel lavoro avete molti dubbi. Dovete solo fare attenzione ai nemici. Chi sta cercando di cambiare potrebbe sentire tensioni in famiglia.

Acquario – Se ci sono tensioni d’amore dovete cercare di risolverle entro questo weekend. In questa giornata ci sono problemi a livello personale o familiare. Inoltre, questo 2020 porta delle scelte drastiche: trasferimenti, traslochi, cambiamenti. Potete abbandonare dei percorsi poco graditi.

Pesci – Fate attenzione alle dispute con persone legate al vostro passato. Con Giove non più in opposizione, le questioni legali saranno risolte. Chi ha lavorato bene potrà fare qualche richiesta. Tra fine gennaio e inizio febbraio potreste ricevere una chiamata o una specie di premio.