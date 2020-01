Checco Zalone, dopo il record fa fuori Barbara D’Urso da Canale 5

Il comico Checco Zalone, il cui vero nome è Luca Medici, è reduce dal grande successo della prima di “Tolo Tolo“. Il film, uscito il 1° gennaio, è già un successo record. Quasi nove milioni di incassi e già superato Quo Vado che realizzò, alla prima proiezione, circa sette milioni.

Mediaset, di cui la casa di produzione dei film di Checco Zalone ossia la Medusa film fa parte, ha pensato bene in questo mese di dare nuovamente spazio al comico pugliese su Canale 5. Il Biscione, che è solito trasmettere ripetutamente i film di Checco Zalone, ha deciso dunque di puntare nuovamente su tali prodotti.

Checco Zalone al posto di Live – Non è la D’Urso

Checco Zalone occuperà ufficialmente la domenica sera di Canale 5 con le repliche dei suoi film. Domenica 12 gennaio, andrà in onda “Sole a Catinelle” e poi a seguire i restanti suoi lungometraggi “Cado dalle Nubi”, “Che Bella Giornata” e “Quo Vado”. Non ci sarà, dunque, Live – Non è la D’Urso come inizialmente annunciato dai listini Publitalia.

C’è da dire che, anche in replica, i film di Zalone raccolgono quasi sempre buoni numeri in spettatori ed in share. Il comico 42enne dovrà vedersela con la fortissima concorrenza di Rai 1. Quest’ultima, piazzerà alla domenica sera la fiction “Come Una Madre” con protagonista Vanessa Incontrada.

Il record di Tolo Tolo e le polemiche

Il primo film da regista di Checco Zalone, Tolo Tolo, è già protagonista di polemiche. Curiosamente, stavolta, giungono più da destra che da sinistra. Dopo il video di “Immigrato” che ha fatto da anteprima al film ed uscito qualche settimana prima, Zalone è stato accusato di essere un razzista. Dopo l’uscita di Tolo Tolo viene accusato di far propaganda all’immigrazione clandestina.

Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia ha definito Tolo Tolo ha bocciato il film, che è stato a sua volta elogiato da Rolling Stone, ma anche da personaggi pubblici come Fiorello e Gabriele Muccino. Insomma, anche questa volta l’ex comico di Zelig ha colpito nel segno, riuscendo a fare grandi numeri e far parlare di se, bene o male che sia.