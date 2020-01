Fabrizio Corona, frase choc di un utente sul figlio: “Prega Dio che non te lo ammazzino”

La replica di Fabrizio Corona alla frase choc di un follower lascia senza parole, scopriamo cosa è successo

Fabrizio Corona torna sui social e ne succedono delle belle, come al solito. Il suo ritorno non è infatti passato inosservato e i follower seguono ogni suo movimento. L’ex re dei paparazzi ha lasciato il carcere per scontare il resto della pena in una casa di cura in Brianza.

Il suo trasferimento è avvenuto la vigilia di Natale e nella nuova destinazione riceverà le cure per la patologia psichiatrica che in carcere si è aggravata. La notizia è stata pubblicata da Il Giornale, che ha riportato quanto stabilito dal giudice di sorveglianza.

Pare che il giudice abbia disposto che Corona trascorrerà in clinica gli ultimi quattro anni di pena. Dopo il suo trasferimento Corona è tornato sui social e pare anche che sia più attivo di prima.

Frasi sconvolgenti per Fabrizio Corona sul figlio Carlos

L’ex reporter ha ripreso a condividere pensieri e foto, cose del passato, ma non si fa vedere per intero. Nei suoi post su Instagram che ha pubblicato di recente ha anche augurato buon anno ai detenuti.

In particolare, ha fatto gli auguri ad un compagno che era in cella con lui che si chiama Christian Bonello. Corona ha dato a tutti un incoraggiamento per resistere alla vita della prigione e li ha rincuorati dicendo loro di essere forti.

I suoi scatti e le sue parole però non sono stati apprezzati da tutti gli utenti. Fra loro, infatti, alcuni hanno inviato a Corona delle minacce e addirittura delle parole cattive contro il figlio Carlos. Il ragazzo è frutto del matrimonio di Corona con Nina Moric e per lìex reporter sentire quelle minacce è stato un dolore.

La risposta di Corona lascia senza parole

Le parole scritte da Corone negli ultimi post social hanno fatto scattare diversi utenti, che si sono scagliati contro di lui. In particolare un follower gli ha detto di stare attento che non gli ammazzino il figlio.

Le dure parole in passato sarebbero state accolte in maniera diversa da Corona. Invece, la reazione di Fabrizio ha spiazzato tutti. Infatti, l’ex re dei paparazzi ha detto che la vendetta non porta a niente e che la pena va scontata in modo umano. Le sue parole hanno dimostrato un cambiamento profondo nell’ex di Nina Moric, una persona meno aggressiva e più ragionevole.