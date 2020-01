Julie Andrews, Mary Poppins subisce un delicato intervento ora………

Julie Andrews subisce un’operazione alle corde vocali che non le permetterà più di cantare

La famosa attrice Julie Andrews torna in tv con il film “Mary Poppins“ che le ha regalato la notorietà internazionale. Il romanzo scritto da P. L. Travers e pubblicato nel 1934 narra la storia della governante inglese più famosa in assoluto nel mondo.

Grazie a questo ruolo l’attrice inglese è diventata una stella del cinema americano. I poteri magici di Mary Poppins hanno reso vitale una famiglia di banchieri residente nella zona Bank di Londra. Campione di incassi e premiato con cinque premi Oscar il film ancora oggi è uno dei più belli del cinema mondiale.

In un’intervista rilasciata a Vogue.it quando ha partecipato alla Mostra del cinema di Venezia l’attrice ha rivelato di essere una frana ai fornelli. Proprio durante la kermesse la Andrews ricevuto il Leone d’oro alla carriera.

Cantante e attrice Julie Andrews in perfetta forma

Ancora bellissima e affascinante come un tempo, la Andrews ha ricevuto molti complimenti per come si mantiene bene nonostante l’età. Per tutta risposta ha detto che il merito è del make-up artist. In quella occasione la Andrews ha confessato anche di condurre uno stile di vita molto all’italiana. Ammira l’Italia e città bellissime come Venezia e Roma e apprezza moltissimo il fatto di trovare nel nostro paese persone felici e sorridenti.

Nell’intervista ha anche parlato della sua amica Audrey Hepburn a cui venne dato il ruolo di My fair lady. Quel ruolo lei lo aveva portato al successo nei teatri per tanti anni e non provò dispiacere quando lo abbandonò. La Hepburn era una sua cara amica e poi lei in seguito raggiunge il culmine del successo.

La Andrews ha vinto l’Oscar per Mary Poppins

Cantante oltre attrice splendida e bravissima, Julie Andrews ha cantato tutte le canzoni del film “Mary Poppins”. Purtroppo, in seguito ad un intervento alle corde vocali, oggi non può più cantare e quindi si dedica ad altro, come alla scrittura.

Ad ottobre uscirà infatti il libro “Home Work: A Memoir of My Hollywood Years”che ha scritto con la figlia a quattro mani. Tuttavia, non ha dimenticato la musica e la sente sempre nel cuore e nella mente.

La Andrews ha vinto il Premio Oscar come miglior attrice per la magnifica interpretazione di Mary Poppins. Con sorpresa, ha anche rivelato particolari inediti su quando ha girato il film. Ha detto infatti che le cantavano basta un po’ di zucchero dandole la cocaina.