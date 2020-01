Gregorio Crappa, nome emergente della moda è stato arrestato

Il modello Gregorio Crappa arrestato per detenzione di marijuana ai fini di spaccio

E’ stato arrestato il modello emergente della moda Gregorio Crappa per detenzione di marijuana. Secondo la polizia il 24enne di Biella svolgeva il mestiere di fotomodello per griffe prestigiose della moda internazionale e abbinava ad esso l’attività di spacciatore.

Ecco perché dalle passerelle e dai set fotografici è passato al commissariato Villa San Giovanni, dove è stato tratto in arresto. L’accusa è detenzione di marijuana a fini di spaccio. La notizia è stata resa nota solo da poco, ma la vicenda risale al 30 dicembre scorso.

In quella giornata, infatti, la polizia ha perquisito l’abitazione del giovane modello. La perquisizione è stata disposta dopo che alla Polizia erano arrivate svariate segnalazioni riguardo un andirivieni sospetto di persone in un edificio di Nolo.

Gregorio Crappa è stato processato per direttissima

Proprio in uno dei palazzi di Nolo, uno dei distretti emergenti di Milano, situato tra i quartieri Turro e Casoretto, Gregorio Crappa abitava. E’ lì che hanno trovato la marijuana e il giovane è stato processato il 31 dicembre per direttissima.

Crappa, stando a quanto riferito dalla polizia, ha precedenti per reati riguardanti gli stupefacenti. Il giovane si era trasferito a Milano tre anni fa e il suo fisico statuario gli ha permesso di essere ingaggiato come modello. Crappa presto si è fatto conoscere nell’ambiente della moda e ha sfilato con nomi importanti come Giorgio Armani, Benetton, Dolce & Gabbana e molti altri.

Crappa coinvolto in passati in giri loschi

Il giovane Crappa però non è la prima volta che ha a che fare con giri poco leciti. Infatti, dalle indagini della polizia è emerso che il 24enne portava avanti le due attività, di modello e di spacciatore, in parallelo.

Tutto è saltato a causa di una soffiata che ha permesso agli agenti di fare la perquisizione nella sua casa. Per avere la conferma sui sospetti sono stati effettuati degli appostamenti che hanno permesso di accertare l’anomalia del va e vieni dalla sua abitazione.

Una volta aver verificato la fondatezza delle informazioni la polizia ha effettuato la perquisizione e ha trovato 250 euro in contanti e 21 grammi di erba. Nell’abitazione del modello sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione. Il modello è stato quindi arrestato e il giorno dopo processato per direttissima.