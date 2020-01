Oroscopo Branko del 3 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 3 gennaio annuncia grandi novità per tutti i segni zodiacali. Novità per i Gemelli. Giornata positiva per i nativi dell’Acquario. Nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata di venerdì.

Branko oroscopo 3 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata Saturno vi chiama a nuovi esami e le stelle vi chiedono di fare qualche prova. Gli amori nati nel 2019 con Giove in Scorpione sono per sempre.

Toro – Marte in Sagittario si occupa dei vostri sentimenti e s’intromette sul guadagno. Giove porta fortuna nelle faccende quotidiane, mentre Mercurio aumenta le entrate. Date brio all’amore.

Gemelli – La famiglia chiede, mentre l’amore vi mette alla prova. Attenzione alle novità che arrivano nella vita pratica, lavoro, affari. In questa giornata avete Marte contro, quindi dovete fare attenzione agli affari. Cautela nello sport.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Non mettete troppa carne a cuocere ed evitate di stressare il vostro corpo con richieste inverosimili. La situazione finanziaria migliora quando Mercurio esce dal Capricorno. In questa giornata è meglio restare nel proprio mondo.

Leone – Giornata fortunata grazie a primo quarto in Ariete e Marte in Sagittario. Transito ottimo sia per la vita passionale e sia per il campo professionale e finanziario. Urano in Toro vi rende gelosi e possessivi in amore.

Vergine – Raggiungete l’armonia in famiglia. La Luna è in aspetto positivo e sarà più bella domani quando trasloca in Toro. I pianeti in Capricorno vi aiutano a sistemare questioni di casa e famiglia.

Previsioni di venerdì 3 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Venere vi aiuta a ritrovare quell’ottimismo che avete perso sotto la pressione di Saturno & Co. In questa giornata, però, dovete fare attenzione a un nuovo disturbo. Il primo quarto in Ariete porta agitazione nella vita di coppia. Apritevi ai sentimenti e a smettete di insistere sui soldi.

Scorpione – In questa giornata sarete stimolati nel lavoro da Luna primo quarto in Ariete, che porterà fortuna anche nelle finanze. Venere è in aspetto freddo per l’amore e Marte è interessato al patrimonio.

Sagittario – A causa di una delusione, molti nativi hanno chiuso la porta alla sessualità. Ora, Marte vi sprona ad aprire quella porta e vi aiuta a vincere alcune sfide professionali e non.

L’oroscopo di Branko del 3 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna in Ariete infastidisce il vostro fisico e rende difficili le comunicazioni. Se avete tante idee in mente, dovete correggere qualcosa che non vi convince. A volte basta un taglio di capelli diversi e ci si sente rinati.

Acquario – Marte entra in Sagittario e sarà positivo per tutto l’anno. Innamoratevi senza pensare come finirà, senza contare età o portafoglio. Siete voi che potete e dovete dare tutto alla persona interessata.

Pesci – Ritornano le discussioni e le incomprensioni nel campo professionale. Urano in Toro aumenta il potere economico. La Luna nel weekend è preziosa per una decisione definitiva sulle relazioni nate da poco.