Tina Cipollari, capodanno di passione insieme a un uomo: la verità su Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari è senza dubbio una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. L’opinionista come tutti sanno dopo la fine della storia con Kiko Nalli ha legato sentimentalmente con Vincenzo Ferrara.

Nelle ultime settimane, però, l’amica di Gianni Sperti è stata al centro di numerosi pettegolezzi, in quanto pare sia tornata single. Dopo varie domande da parte dei follower, Tina ha risposto a tutti con una foto pubblicata nel giorno di Capodanno, togliendo così ogni dubbio.

Tina Cipollari in dolce compagnia nell’ultimo dell’anno

Tina Cipollari l’ultimo dell’anno è stata avvistata con un uomo, dando vita a una nottata di passione. L’uomo misterioso che ha trascorso il capodanno con l’opinionista di Uomini e Donne, è proprio il suo compagno Vincenzo Ferrara. L’imprenditore infatti, sul suo profilo Instagram, durante le ultime ore del 2019, ha caricato una foto. Lo scatto in questione ha avuto come protagonista proprio la coppia, pronta a brindare ad un nuovo anno. (Continua dopo la foto)

La nuova vita con Vincenzo Ferrara

Finalmente la Vamp di Uomini e Donne sembra essere felice. Se in tanti hanno pensato che tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara fosse tutto finito, lo scatto del 31 Dicembre non lascia dubbi. La coppia è apparsa felice e serena più che mai, mettendo fine così ad ogni rumors.

Sembrerebbe proprio che la dama anche non rispondendo alle domande, abbia comunque messo le cose in chiaro per quanto riguarda la sua relazione. Dopo aver trascorso le festività natalizie con i suoi figli e il proprio compagno, l’opinionista è pronta per un nuovo anno ricco di impegni e lavoro accanto a Maria De Filippi.

Tina è molto grata alla moglie di Costanzo e lo ha confermato in una recente intervista. Grazie a lei ha ottenuto una certa popolarità diventato un vero e proprio personaggio. Qualche settimana fa è stata nuovamente protagonista nell’ultima puntata del trono over, insieme a Gemma Galgani. Sembrerebbe infatti, che le donne più discusse del programma, abbiano posato l’ascia di guerra diventando quasi amiche.