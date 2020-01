Grande Fratello Vip: nel cast un’attrice de Le tre rose di Eva

Tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip ci sarà un’attrice de Le tre rose di Eva. Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip: un’attrice de Le tre rose di Eva nel cast

La serie Le tre rose di Eva ha avuto un grandissimo successo su Canale 5 e il pubblico si è affezionato alla famiglia Monforte e ad Aurora Taviani (Anna Safroncik). Nella fiction lei era stata accusata dell’omicidio di Luca Monforte, padre del suo compagno Alessandro (interpretato da Roberto Farnesi).

La serie è andata in onda dal 2014 al 2018 per quattro stagioni. Gli altri due fratelli Monforte erano Edoardo ed Elena (interpretati rispettivamente da Luca Capuano e Licia Nunez).

Ebbene, la pagina del Grande Fratello Vip ha annunciato poche ore fa che una concorrente ufficiale della nuova edizione è proprio Licia Nunez. (Continua dopo la foto)

Licia (classe 1980) ha iniziato la sua carriera come fotomodella per poi studiare recitazione. Ha preso parte a diversi film per il cinema e serie per la televisione. Ad esempio, ha recitato in Incantesimo, Vivere, RIS, Le tre rose di Eva. Ha fatto anche la conduttrice in diversi programmi come Notti mondiali, Vivere da campioni, Eurogol. Come affronterà l’avventura nel reality? Curiosi di vederlo?

Il resto del cast

L’annuncio ufficiale di Licia Nunez è arrivato dopo altri nove annunci. Per ora sappiamo che nella Casa più spiata d’Italia entreranno di sicuro Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto e Aristide Malnati. Tuttavia, ci sono altri nomi da scoprire.

Nel web si parla ancora di Barbara Alberti, Fabio Testi, Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Loredana Lecciso, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Dal Corso.

Ma la prima grande certezza per questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini sono i due opinionisti: Wanda Nara e Pupo. C’è stata grande sorpresa all’annuncio di questi due nomi, completamente inediti nel ruolo di opinionisti di un reality.

Alfonso Signorini (conduttore e autore del programma) ha lavorato per mettere insieme un cast che fosse immediatamente riconoscibile dal pubblico. Ovviamente sono sorti i primi dubbi, soprattutto sulla figura di Aristide Malnati e gli ex partecipanti di Uomini e Donne. L’attesa, in ogni caso, è quasi finita. Il Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 8 gennaio.