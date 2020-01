Grande Fratello Vip: ultima clamorosa indiscrezione, nel cast ex concorrenti della versione classica

Le ultime voci sul reality vorrebbero nel cast alcuni ex concorrenti della versione classica. Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip: ultime clamorose indiscrezioni

In queste ore sta circolando nel web un’indiscrezione molto curiosa sul cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il sito TvBlog ha parlato della possibilità di vedere nel cast alcune ex concorrenti della versione classica. Secondo il portale sarebbero già pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia Salvo Veneziano, Sergio Volpino (dalla prima edizione del reality), Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Gli utenti sembrano aver accolto con entusiasmo l’ipotesi di poter rivedere Salvo, Sergio, Pasquale e Patrick. Loro sono nomi che ancora oggi vengono ricordati, appaiono in tv e sulle riviste di gossip. Salvo, ad esempio, è opinionista fisso di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere ex concorrenti della versione classica nella versione vip?

Il cast svelato fino ad oggi

La quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini andrà in onda su Canale 5 da mercoledì 8 gennaio. Accanto al conduttore ci saranno in ogni puntata Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Ad oggi sono stati svelato dieci concorrenti ufficiali. Si tratta di Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Licia Nunez.

Quasi confermato il modello Andrea Denver, ma si continua a parlare anche di Paolo Ciavarro, Barbara Alberti, Fabio Testi. Inoltre in lista ci sono anche ex partecipanti di Uomini e Donne. In questi giorni sono trapelati questi nomi: Lorenzo Riccardi, Andrea Dal Corso, Ivan Gonzalez. Anche l’ex tronista Teresa Langella ha detto di voler prendersi una pausa dai social, mossa abbastanza sospetta.

Le idee di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha detto di aver cercato di comporre un cast che fosse davvero famoso. Sapete bene che nelle altre tre edizioni condotte da Ilary Blasi qualche volta ci si chiedeva se alcuni concorrenti fossero davvero vip. Il conduttore ha anche svelato che avrebbe voluto Giulia De Lellis come opinionista, ma le cose poi sono andate diversamente. Inoltre, Alfonso sta cercando di convincere Loredana Lecciso a partecipare al reality per qualche puntata.