Mara Venier chiude La Porta dei Sogni su Rai Uno e torna su Canale 5 con Maria De Filippi: ecco cosa farà

Ultimo appuntamento de La porta dei sogni

Questa sera su Rai Uno va in onda la terza ed ultima puntata de La porta dei sogni, il nuovo programma condotto da Mara Venier. Nel nuovo appuntamento ci saranno altre sorprese e tante emozioni per coloro che hanno mandato una lettera alla redazione.

Vedere un figlio o un parente lontano o semplicemente leggere una lettera che contiene parole d’amore ed affetto. Rispetto al grandissimo successo che sta ottenendo da due stagioni con Domenica In, la moglie di Nicola Carraro con questo format non riesce ad ottenere gli stessi risultati.

Infatti sia l’esordio che la seconda puntata non hanno superato il 14% di share. Ma nelle ultime ore è emersa una notizia che ha dell’incredibile: zia Mara torna a Canale 5 da Maria De Filippi.

Mara Venier ospite a C’è Posta per Te di Maria De Filippi

Da sabato 11 gennaio 2020 in prime time su Canale 5 parte la 20sima edizione di C’è Posta per Te, il popolare people show ideato e condotto da Maria De Filippi. In occasione del ventennale, la padrona di casa ha deciso di chiamare ospiti diversi personaggi famosi sia italiani che internazionali.

Ovviamente il format non avrà stravolgimenti, infatti la formula rimarrà invariata. Stando alle prime anticipazioni, Mara Venier sarà una delle ospiti d’onore delle prossime puntate. Ma non sarà l’unica, infatti i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità di vedere dietro la busta anche: Francesco Totti e Johnny Depp.

Quindi a distanza di due anni la conduttrice di Domenica in tornerà a Canale 5 dopo la sua esperienza come giudice popolare a Tu si que vales. Ovviamente sarà solo per una sera e per rispetto a Queen Mary.

Gli ospiti dell’ultima puntata de La porta dei sogni

Tornando all’ultimo appuntamento de La porta dei sogni, Mara Venier ha deciso di chiudere col botto ospitando Il Volo. I tre ragazzi, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, saranno il regalo di un sogno di una storia che la padrona di casa racconterà in studio.

Ma non è finita qui, infatti il pubblico di Rai Uno vedrà anche Lino Banfi e i ballerini di Ballando con le Stelle, il programma di danza capitanato da Milly Carlucci che tornerà in primavera con la 15sima edizione.