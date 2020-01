Barbara D’Urso atomica, la FOTO al naturale lascia di stucco: che schianto!

Barbara D’Urso conquista i fan con una foto acqua e sapone: la sua bellezza non ha età

Barbara D’Urso sembra aver stretto un vero e proprio patto con il diavolo. La conduttrice di Canale 5, nonostante i suoi 62 anni è in perfetta forma e lo mostra. Uno scatto al naturale postato proprio poche ore fa sul suo profilo social non lascia dubbi e conferma ancora una volta tutta la sua bellezza.

Barbara D’Urso si mostra senza filtri ai suoi fan

Barbara D’Urso continua ad incantare sia il pubblico televisivo che quello del web, tenendo alti i record d’ascolti e i ritmi di lavoro.

La bellissima napoletana continua ad essere una delle donne più desiderate della televisione italiana, sensuale e affascinante anche lontana dai riflettori. Lo conferma, infatti, l’ultimo scatto pubblicato su Instagram che la vede acqua e sapone, senza un filo di trucco e sopratutto senza filtri.

La D’Urso ha deciso di godersi gli ultimi giorni di vacanza, prima di tornare sulla rete Mediaset, a Dubai e ha condiviso con i suoi due milioni di followers uno scatto inedito. Sfoggiando un look al naturale, Barbara si è mostrata struccata e in costume da bagno. A far perdere la testa ai suoi seguaci, non solo la propria scollatura ma anche il suo volto. Sì perché la conduttrice senza un velo di trucco è apparsa ancora più bella del solito. (Continua dopo il post)

Un dettaglio che hanno notato tutti e in tanti le hanno lasciato una marea di commenti positivi.

Nessun amore per Carmelita D’Urso

Malgrado abbia scelto una meta romantica, Barbara D’Urso possiamo confermare che è in vacanza con gli amici. Proprio poche ore fa, la conduttrice televisiva si è immortalata in un selfie insieme a Jonathan Kashanian, Elisabetta Gregoraci e Jorge Lorenzo.

Carmelita che in ambito professionale può dirsi completamente soddisfatta visti i suoi continui progetti e programmi, non può dire lo stesso per la sua vita sentimentale. Ad oggi, infatti, è una donna single ed è innamorata solamente dei suoi figli.