Silvia Toffanin, ma quali nozze segrete? “Ecco perché non sposo Pier Silvio Berlusconi”

In queste festività natalizie, un gossip si è imposto con prepotenza: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sarebbero convolati a nozze in gran segreto. La bomba è esplosa all’improvviso, diventando il caso (non accertato) del momento.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: ma quali nozze?

Tutti ne hanno parlato, tutti hanno gridato al grande ed atteso evento. Un chiacchiericcio che però, ancora una volta, con cadenza quasi ciclica, si è rivelato essere una fake news. La conduttrice di Verissimo e il Vice Presidente Mediaset, in realtà, nemmeno questa volta sono diventati marito e moglie.

A darne la conferma è stato il giornalista Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi ha smontato il caso. Un dettaglio che però sembra far leva più sui numerosi fan della coppia che sui diretti interessati.

Perché non si sposano

Sia la giornalista che il manager hanno più volte confessato senza problemi e pubblicamente di non aver la necessità di unirsi in matrimonio. Più volte, infatti, la Toffanin ha rivelato anche le motivazioni che la inducono a non avvertire la necessità del grande e fatidico passo, nonostante il suo legame sia in piedi da ormai quasi 20 anni.

L’ex letterina di Passaparola ha infatti confidato durante un’intervista rilasciata anni fa, di non avere il bisogno di essere protagonista di una cerimonia religiosa per sentirsi amata. Inoltre ha aggiunto di nutrire un certo timore nei confronti del matrimonio: ha paura che la persona che le sta a fianco potrebbe rimanere per “contratto” e non perchè spinta da un reale e duraturo sentimento.

Inquietudini, queste, che l’hanno portata a non andare oltre e a scegliere la convivenza anche dopo la nascita dei suoi due bimbi, Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Anche Piersilvio Berlusconi si è lasciato andare a delle confidenze in merito affermando di avere, in questo particolare momento storico della sua vita, altre priorità, soprattutto in ambito lavorativo, che gli impediscono di pensare alle nozze. Peer loro, dunque, i fiori d’arancio altro non sarebbero che una pura formalità, che al momento non hanno esigenza di realizzare.

Dopotutto, la coppia è una delle più longeve del mondo dello spettacolo. Anche senza matrimonio sono insieme da tantissimi anni e, dopo una vita trascorsa insieme, continuano ad amarsi ed essere uniti come il primo giorno.