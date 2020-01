Lamberto Sposini, il nuovo messaggio a otto anni dall’emoragia cerebrale: ‘Vita mia…’ [FOTO]

Lamberto Sposini: la vita dopo l’ictus che lo ha colpito nel 2011

A distanza di giorni Lamberto Sposini, o chi fa per lui, è tornato sui social network. L’ex giornalista del TG5 e del TG1 otto anni fa venne colpito da un ictus con una conseguente emorragia cerebrale. Da qual momento in poi la vita del conduttore è totalmente cambiata dedicandosi solamente a recuperare il suo stato di salute.

Purtroppo l’uomo non è più come prima, infatti è impossibilitato a parlare e camminare. Tuttavia riesce a farsi capire scrivendo e con gli occhi. Da tempo si è ritirato in vita privata e, nonostante la tv di Stato sembra essersene dimenticato, alcuni amici cari lo vanno a trovare. Tra questi Mara Venier, compagna di conduzione a La vita in diretta, Barbara D’Urso, Enrico Mentana e di recente Cesara Buonamici.

L’affetto degli amici

E a proposito di quest’ultima, qualche giorno fa prima del Santo Natale, Lamberto Sposini ha condiviso un meraviglioso scatto sul suo account Instagram. L’ex giornalista si è mostrato sorridente al fianco di Cesara Buonamici. Oltre ad essere una cara amica, con quest’ultima e il collega Enrico Mentana negli Anni Novanta hanno fondato il TG5, il telegiornale di casa Mediaset che in poco tempo ha messo in difficoltà in termini d’ascolto l’autorevole TG1.

Qualche giorno dopo è stata condivisa un’altra foto dove ritrae l’ex conduttore de La vita in diretta mentre abbraccia il suo tenero cane. In entrambi i casi i follower hanno apprezzato moltissimo lasciando tanti likes e auguri di buone feste. (Continua dopo il post)

Lamberto Sposini e l’augurio per il nuovo anno

Il giorno di Capodanno Lamberto Sposini ha deciso di augurare un buon 2020 a tutti coloro che lo seguono su Instagram. Unico canale social in grado di avere un contatto diretto con le persone che gli vogliono bene. In quell’occasione l’ex giornalista si è mostrato ancora una volta sorridente e al fianco di una sua persona cara.

Nel dettaglio con lui c’è la secondogenita che lo abbraccia affettuosamente. A corredo dell’immagine, l’artista ha augurato alla figlia un buon anno dicendole ‘vita mia’. Anche in questo caso i seguaci hanno riempito il post di mi piace e auguri per l’ingresso del 2020. Ecco lo scatto in questione: