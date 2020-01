Platinette irriconoscibile, persi 30 Kg durante le vacanze: ‘Ecco come ho fatto’ (Foto)

Un drastico cambiamento quello che ha avuto Platinette, o meglio Mauro Coruzzi. L’opinionista TV è dimagrito tantissimo nell’ultimo periodo. Infatti, in sei mesi ha perso ben trenta chili, grazie all’aiuto di una nutrizionista.

Il 64enne ha deciso di dare una svolta alla sua vita in quanto non riusciva più a muoversi, avendo di continuo dolore agli arti inferiori. Per tale ragione, Platinette ha deciso di prendersi più cura del suo corpo e cambiare il suo regime alimentare.

Mauro affetto da fame nervosa: la cura per dimagrire

Platinette ha deciso di cambiare il suo stile di vita e sopratutto il suo modo di mangiare. L’uomo ha dichiarato in una recente intervista di avere un vero e proprio disturbo dell’alimentazione. La sua, infatti, è una fame compulsiva e mangia anche quando non ha fame.

La strada per raggiungere una perfetta forma fisica è ancora lunga ma grazie all’aiuto di uno specialista che lo segue in modo costante riuscirà di sicuro ad arrivare al suo obiettivo prefissato. Intanto, per ora Mauro Coruzzi ha perso circa 30 chili e per lui sono già un grande traguardo. I cambiamenti sono iniziati lo scorso luglio, quando si è affidato ad un’esperta del settore che ha consigliato subito riposo assoluto. (Continua dopo il post)

Platinette irriconoscibile dopo la drastica perdita di pesa

Mauro Coruzzi oggi sembra quasi irriconoscibile vista la sua grande trasformazione. Intervistato dal settimanale DiPiù, l’opinionista ha spiegato che la decisione di mettersi a dieta e cambiare il suo aspetto non è stata facile, ma ha dovuto farlo per forza maggiore. Platinette ha iniziato a perdere peso perdere peso con digiuni depurativi abbinati a una dieta proteica, integratori e omogeneizzati.

Ovviamente accanto ad una corretta alimentazione non è mancato nemmeno tanto sport. Il sessantaduenne cerca, infatti, di allenarsi almeno due volte a settimana praticando acquagym con un personal trainer. Come già detto in precedenza, il giudice di Amici sta anche assumendo dei farmaci che gli consentono di diminuire l’appetito e da quando sta mangiano di meno ha confermato di apprezzare di più la qualità dei cibi.