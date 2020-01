Beautiful, puntate dal 7 all’11 gennaio: Steffy adotta una bambina

Le anticipazioni della soap opera Beautiful, relative agli episodi in onda da martedì 7 gennaio a sabato 11 gennaio in onda su Canale 5, rivelano che Steffy riuscirà finalmente ad adottare una bambina.

Peccato che la giovane Forrester non sappia che Reese l’abbia ingannata e che quella bimba sia in realtà Beth, la figlia creduta morta da Hope. Per riuscire nel suo obiettivo, Steffy dovrà sborsare una cifra importante, che permetterà a Reese di pagare gli strozzini che gli stanno alle costole per i suoi ingenti debiti di gioco.

Anticipazioni puntate settimanali di Beautiful: Reese inganna Steffy

Negli episodi della prossima settimana della soap opera americana ambientata a Los Angeles, Reese farà in modo che l’adozione di Beth si velocizzi. A tal proposito, cercherà di convincere Steffy ad accettare la sua proposta. Nello stesso tempo, Florence capisce che il suo complice le sta nascondendo qualcosa di importante.

Le puntate di Beautiful vedranno Reese sempre più agitato, in particolar modo dopo che riceverà una telefonata minacciosa da parte di un ricattatore, che lo esorterà a trovare i soldi il prima possibile.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Taylor e Steffy si trovano a Malibu e in questa atmosfera magica, la Hayes dirà alla figlia di essere venuta a conoscenza che una madre è disposta a dare in adozione la sua bimba. Nonostante la felicità, Steffy preferirà prendere un po’ di tempo prima di accettare la proposta.

Liam ed Hope inconsapevoli dell’inganno di Reese

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 7 all’11 gennaio svelano inoltre che Liam ed Hope saranno ancora devastati dal dolore per la perdita della loro primogenita. Di certo non possono sapere che la bimba è viva e che alle loro spalle Reese la sta vendendo per coprire i suoi debiti di gioco. Steffy starà vicino a Liam, dopo essere tornata da Malibu. La giovane dirà all’ex marito che è pronta ad adottare una bambina, lasciandolo perplesso.

Colpo di scena nella puntata di sabato di Beautiful, durante la quale Steffy chiederà a Liam di accompagnarla a vedere la bimba che ha intenzione di adottare. Il ragazzo si troverà così di fronte alla figlia creduta persa in quella terribile notte a Catalina. Infine, vedremo Sally andare a trovare Hope. Ingenuamente, Liam tenterà di convincere sua moglie a riceverla, ma senza successo.

La giovane Logan infatti, chiusa nel suo dolore, non avrà intenzione di vedere nessuno. Hope continuerà a piangere e disperarsi per la perdita di Beth, senza sapere che di lì a poco si troverà faccia a faccia con lei. Cosa accadrà? Nuovi colpi di scena ci aspettano nelle prossime puntate della soap opera Beautiful.