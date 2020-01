Il Paradiso delle Signore 6-10 gennaio anticipazioni: Federico invalido

Il Paradiso delle signore 4 torna ad emozionare con le puntate in onda su Rai 1 dal 6 al 10 gennaio 2020. Federico, dopo essere stato coinvolto in un incidente, sarà costretto su una sedia a rotelle. Marta invece, coraggiosamente, salverà Carletto da una tragica fine. Il destino però, sarà avverso per la giovane donna.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4: una verità da nascondere

Nelle puntate della soap di Rai 1 in onda la prossima settimana, tutti saranno sconvolti per quanto successo a Federico. Il giovane ragazzo è in sedia a rotelle dopo aver fatto un incidente. Silvia e Luciano ne saranno sconvolti. Intanto, al Paradiso le commesse sono impegnate a fare l’inventario di fine anno.

Marcello non saprà come comportarsi con Gabriella, visto che il suo fidanzato è in pessime condizioni. Nel frattempo, Riccardo sarà sempre più interessato ad Angela e al suo oscuro passato. Luciano, per non spaventare Silvia, mentirà riguardo le reali condizioni di Federico. Sarà la scelta giusta?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Gabriella si confiderà con Roberta. La giovane è divisa tra Federico e Marcello e non sa come comportarsi, specie ora che il fidanzato è su una sedia a rotelle. Marta invece deciderà di mantenere un segreto per sé, preferendo non parlarne a Vittorio. Con lei si schiererà Adelaide.

Federico invalido dopo un incidente

Le anticipazioni settimanali della soap Il paradiso delle signore proseguono con Armando che, armato di buona volontà, continuerà ad aiutare Rocco nel suo percorso di istruzione. Il ragazzo però, riceverà una lettera che lo metterà in agitazione.

Federico finalmente torna a casa, accolto da Roberta e Silvia che, vendendolo in quelle condizioni, saranno colte dall’ansia. Il povero ragazzo, secondo il parere dei medici, potrebbe non tornare più a camminare. Nel frattempo, Flavia proverà a tendere un tranello ad Umberto, così da appurare le sue reali intenzioni.

Successivamente, Vittorio saprà da Luciano la verità su Federico. Roberta, assalita dai sensi di colpa, starà vicino al fidanzato, cercando di confortarlo. Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore 4 proseguono con Marta che, dopo aver accettato di fare da baby sitter a Carletto, rischierà grosso.

Il bimbo starà per essere investito da un’auto, ma la coraggiosa Marta eviterà il peggio, salvandolo. Poco dopo, la donna si sentirà male e Clelia, preoccupata per la gravidanza dell’amica, le consiglierà di stare a riposo e di non andare in ufficio, ma Marta non la ascolterà. Colta da una strana stanchezza, la signora Conti deciderà di lasciare il Paradiso prima del tempo.

Purtroppo, Marta avrà un altro malore e Vittorio la troverà a terra priva di sensi. La gravidanza della Conti è a rischio? Lo sapremo con le prossime anticipazioni della soap Il paradiso delle signore 4, in onda su Rai 1.