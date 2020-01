Justin Bieber: spuntano immagini inedite del tormentato passato

Justin Bieber torna alla musica con il nuovo singolo Yummy, disponibile da venerdì 3 gennaio. Sulla pop star canadese è incentrata pure la docu-serie Seasons

Se siete fan di Justin Bieber probabilmente ne siete al corrente, sennò ve lo ricordiamo. Venerdì 3 gennaio è uscito il suo nuovo singolo, intitolato Yummy, di cui la pop star canadese ha concesso un’anticipazione in un teaser pubblicato appena prima di Natale.

In cantiere un intero disco, atteso da lungo tempo: il precedente, Purpose, è datato novembre 2015, oltre quattro anni fa insomma. Un periodo dove i fan chiedevano aggiornamenti sul loro beniamino, finendo inascoltati perché, a differenza del passato, ha dato meno nell’occhio.

Che poi le virgolette ci starebbero bene: conclusa la burrascosa storia con la collega Selena Gomez, ha infine incontrato la dolce Hailey Baldwin. La donna della vita di Justin Bieber, a quanto pare: unitisi in matrimonio civile il 13 settembre 2018, nel 2019 i due hanno tenuto una cerimonia ufficiale.

Bad boy, ora non più

Spesso, non sempre, l’amore aiuta a spazzare via i vecchi demoni, abbandonare l’ego, prodigandosi per il bene del proprio compagno o della propria compagna. C’è probabilmente questo dietro la rinascita di Justin Bieber, dapprima noto bad boy e oggi finalmente una persona serena.

Del resto lui ha conosciuto il successo da teenager e (tanti casi lo dimostrano) il mix fama-ricchezza in giovanissima età può seriamente compromettere l’equilibrio psichico. Il delirio di onnipotenza sa farti perdere contatto con la realtà e se dovessimo riepilogare gli eccessi del cantante ci toccherebbe scrivere un ‘papiro’. Meglio andare avanti, all’uomo che è diventato una volta conosciuta Hailey, affermata modella e nipote del celebre attore Alec Baldwin.

Justin Bieber: il trailer di Seasons

Per riepilogare i recenti sviluppi parla proprio Justin nel corso di Seasons, la docu-serie a lui dedicata. L’intervallo coperto va dalla cancellazione del gigantesco Purpose Tour e arriva fino ai giorni nostri.

Nel trailer, è possibile vederlo nei momenti più delicati, che gli hanno fatto prendere una pausa dagli impegni professionali. Seguono immagini inedite del matrimonio, la scoperta delle fede e, finalmente, il ritorno in sala d’incisione.