Claudia Gerini bacia il nuovo compagno: “Cerco di essere felice”

Claudia Gerini avrebbe dimenticato Andrea Preti: le foto col nuovo compagno e le sue due figlie

In principio Claudia Gerini aveva preferito andarci cauta sulle nuove frequentazioni. Com’è noto, la bellissima attrice ha concluso mesi fa la relazione con il ben più giovane Andrea Preti; dopodiché sulle sue avventure sentimentali era sceso un lungo silenzio.

Ma oggi la donna, forse ottenute le certezze che tanto aspettava prima di uscire allo scoperto, mostra maggiore disinvoltura nel rendere di pubblico dominio la love story con Simon Clementi, suo attuale compagno.

Il magazine Diva e Donne ha immortalato Claudia Gerini attorniata dagli amici, dalle figlie Rosa (15 anni) e Linda (10) e dalla nuova dolce metà, in occasione delle feste organizzate per festeggiare il suo 48esimo compleanno.

Lui è un imprenditore, ha la stessa età, viene sempre da Roma ed avrebbe già fatto breccia nella cerchia familiare della partner, specialmente le figlie accanto alle quali cammina a proprio agio. Dalle immagini emerge distintamente la simpatia spontaneamente nata nei loro riguardi e affettuosamente ricambiata.

Simon Clementi: chi è, i successi professionali

La nuova fiamma di Claudia Gerini, imprenditore romano 48enne estraneo allo spettacolo, è proprietario dell’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano e anche del bar Jarro a Roma. Amante di viaggi, promuove la commistione di culture differenti, riproposte nel ramo culinario, rendendole l’ingredienti principale dei progetti seguiti.

Divorziato, è padre di una bambina nata dalla storia con una sua dipendente. Uomo d’affari all’avanguardia spinto dal notevole coraggio di sperimentare, la sua scalata professionale è partita anni fa, quando aprì a Roma un piccolo locale, caratterizzato da aperitivi, vini e cocktail provenienti da California, Sudamerica e Nuova Zelanda.

Claudia Gerini: paparazzi tranquilli

Allo stesso settimanale la Gerini ha spiegato che l’importante è provare a essere felici. Lei sta attraversando un momento così. Un momento dominato dalla serenità e dal perfetto equilibrio, diverso dalla precedente parentesi sentimentali.

La love story in corso non ha provocato il rincorrersi di voci sorte all’annuncio dell’intesa tra l’attrice e Andrea Preti. La loro storia mandò in estasi i paparazzi e la cronaca rosa.