Jeremias Rodriguez, nuova crisi: Soleil lo avrebbe già rimpiazzato

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si erano riavvicinati poco prima di Natale. Tuttavia, ora la situazione sarebbe cambiata, a causa delle vecchie incomprensioni. I due hanno passato le feste lontani

Soffia ancora vento di tempesta su Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è conosciuta con il fratello di Belen e Cecilia nel 2019 grazie all’Isola dei Famosi ed apparentemente, in prossimità del Natale, i due si erano riavvicinati. Forse però si è cantato troppo presto vittoria.

Il primo a spifferare il ritorno di fiamma è stato 361 magazine e lo stesso blog informa del clima abbastanza gelido, non legato alle temperature invernali, bensì all’approssimarsi delle festività. Solitamente durante il Natale gli animi finiscono per distendersi, non però nel caso di Jeremias Rodriguez, notoriamente dotato al pari della ragazza di un temperamento focoso.

Vacanze separate

Qualche problema lo hanno affrontato nel passare questi giorni di apparente riconciliazione. Secondi quanto asserisce infatti il magazine l’argentino ha passato il Natale a Trento, con la famiglia di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia, ed il Capodanno a Saint Moritz con Belen e Stefano De Martino.

Soleil ha invece passato il 25 dicembre in Abruzzo coi parenti e l’arrivo del 2020 con alcuni amici a Milano. Il portale dà aggiornamenti sulla relazione. Tra lei e Jeremias Rodriguez sembrava fosse tornato il sereno. E, invece, all’improvviso, come nei film con un finale inatteso, le parti avrebbero nuovamente separato le strade.

Hanno, infatti, passato gli ultimi giorni distanti. E questa scelta non promette felici sviluppi, anzi, getta preoccupazione. I due non avrebbero risolto i problemi presenti dall’ultima estate.

Soleil Sorge avrebbe sostituito Jeremias Rodriguez?

Fra l’altro Soleil sarebbe già in dolce compagnia, un ragazzo con il quale avrebbe parecchia complicità. Lo si scorge pure nelle sue Instagram Stories in cui gli versa un bicchiere in testa. Magari sono solamente amici affiatati, di certo, però, unendo i puntini, i fan farebbero bene a preoccuparsi. Ogni discorso rimane in piedi e chissà cosa accadrà terminate le feste.