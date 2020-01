Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso tornano a vivere insieme a Cellino? L’indizio di Cristiano Malgioglio [FOTO]

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme?

I fan della storica coppia da anni sperano che Al Bano e Romina Power tornino di nuovo insieme non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Nonostante la cantante statunitense più volte, in tono ironico, ha detto di essere ancora innamorata dell’ex marito, il Maestro salentino ha detto che non tornerà con nessuna delle madri dei suoi figli.

Tuttavia qualche ora fa uno scatto condiviso dal profilo Instagram di Cristiano Malgioglio ha reso felici i fan di Loredana Lecciso. Il motivo? Oltre al paroliere siciliano, a Cellino San Marco sono presenti il Carrisi e l’ex soubrette pugliese.

La foto indizio di Cristiano Malgioglio

E se qualche giorno fa alla Settimana Ventura Al Bano diceva che non esiste nessun triangolo amoroso, resta il fatto che sul web e sui social se ne continua a parlare. In questo caso ad alimentare il gossip ci ha pensato Cristiano Malgioglio che, dopo Capodanno si è recato a Cellino San Marco.

Il noto paroliere catanese si è fatto immortalare insieme al Maestro Carrisi e Loredana Lecciso e subito dopo ha condiviso lo scatto su IG. Stando alla didascalia utilizzata dal siciliano, avrebbe pranzato in compagnia dell’ex coppia.

Ovviamente l’immagine in questione in poco tempo ha ottenuto un boom di likes e commenti di Buon Anno. Ora, però, in molti si chiedono se il salentino e la madre di Brigitta, Jasmine e Bido si tornata insieme al 76enne. (Continua dopo il post)

Romina Power lancia una frecciata e Loredana Lecciso?

Qualche giorno fa, per il secondo anno consecutivo, Al Bano e Romina Power sono stati i protagonisti assoluti de L’Anno che verrà, il programma di Amadeus in onda in occasione di San Silvestro. La cantante americana, in quell’occasione ha fatto parlare di sé più per le sue affermazioni che la performance sul palco di Matera.

La donna è apparsa molto affaticata per via del recente intervento al ginocchio, quindi Sebastiani si è avvicinata a lei per sincerarsi delle sue condizioni di salute. E proprio in quel momento la Power ha detto che quando canta accanto ad Al Bano non sente mai freddo. Una battuta che non è passata inosservata al pubblico che ha ironizzato in rete. Una chiara frecciatina velenosa verso Loredana Lecciso?