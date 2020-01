Naike Rivelli, scenetta erotica col gattino: il micio gioca col suo lato B e la parte intima [VIDEO]

Naike Rivelli: la nuova provocazione per le feste natalizie

Qualche settimana fa, interpellata dai follower perché si mostra più delle volte nuda su Instagram, Naike Rivelli ha detto che solo in quel modo un suo messaggio arriva in modo diretto. Ma non è sempre così, infatti, spesso la figlia ribelle di Ornella Muti si diverte a provocare il popolo del web per il solo gusto di farlo.

Infatti utilizza delle foto o delle clip maliziose o bollenti catturando e lasciando a bocca aperta i suoi circa 250 mila seguaci. Di recente, ad esempio, la nota modella ha condiviso un nuovo video davvero seducente coinvolgendo il suo gattino.

Il gioco erotico e malizioso col micetto

Naike Rivelli ha voluto dare il buongiorno in un modo davvero singolare. La figlia di Ornella Muti, attraverso un filmato condiviso sul suo account IG, si è fatta vedere al pubblico mentre era distesa sul letto. Fin qui nulla di anomalo se non fosse per l’azione del suo gattino.

L’attrice ha addosso solo un paio di slip striminzite che mostrano più del dovuto e la donna lascia che il micio giochi col suo lato B e anche la parte intima. Il felino è attirato dalla lucina rossa di un led manovrata forse dalla madre Ornella. Un vero e proprio siparietto erotico e malizioso che ha divertito moltissimo tutti coloro che la seguono sul social network.

Anche in questo caso la clip in questione ha ricevuto un botto di likes e commenti di ogni tipo. Gran parte di essi le hanno fatto i complimenti per il suo sedere, mentre altri l’hanno criticata ferocemente. (Continua dopo il video)

Naike Rivelli e la battaglia contro lo sfruttamento degli animali

Come accennato prima. Naike Rivelli non utilizza il suo profilo Instagram solo per lanciare delle provocazioni. Di recente, infatti, la figlia di Ornella Muti ha condiviso degli scatti e dei video di protesta nei confronti di chi uccide gli animali con il solo scopo di utilizzare le proprie pellicce.

Circa un mese fa la modella si era scagliata anche con Heather Parisi che, ospite a Live Non è la D’Urso si era mostrata con un accessorio molto costoso. Nello specifico si trattava di una borsetta di pelle di coccodrillo albino. In quell’occasione la Rivelli si era molto irritata sui social network.