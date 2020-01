Chiara Ferragni, al centro della polemica account fake su Twitter, “è la mamma di Fedez”

E’ polemica per gli account fake di Chiara Ferragni e Fedez su Twitter, ma è la mamma di Fede che difende il figlio

Il nuovo anno si apre a suon di polemiche per Chiara Ferragni e Fedez. I follower hanno notato una storia in cui protagonista è stato Leone, il figlio della coppia. Mentre il piccolo stava giocando con l’ipad dei nonni, alcuni follower si sono accorti che vi erano le credenziali di alcuni account Twitter. Cosa ci sarebbe di strano?

Apparentemente nulla, tuttavia si tratta degli stessi profili che prendono le difese dei Ferragnez costantemente. Qualche utente ha anche avanzato l’ipotesi che i profili fake su Twitter fossero proprio di Fedez e Chiara.

Possibile? Sarebbero quindi loro stessi a difendersi dagli attacchi dei followers? A suscitare maggiori sospetti è il profilo 63camilla, un account che però non c’è più sul social. Questo account fino a qualche tempo fa inviava messaggi positivi verso la coppia, difendendola dai vari attacchi che inevitabilmente riceve.

Chiara Ferragni ha fatto chiarezza e ha detto la verità

Chiara e Fedez sono spesso bersaglio degli insulti degli haters, che magari non condividono certi atteggiamenti o certe cose che dicono. Dopo aver visto le credenziali mentre il piccolo Leone giocava con l’i-pod dei nonni molti utenti hanno sospettato che si trattasse della madre di Fedez.

Sono stati in tanti a dirlo chiaramente sul social e finalmente è giunta la risposta che ha permesso di capire tutto. E’ stata Chiara a dire la verità su come stanno le cose e non ha esitato a farlo.

Si tratta proprio della mamma di Fedez, come avevano ipotizzato gli utenti, che non fa altro che difendere il proprio figlio. Era quindi la signora a bersagliare tutti coloro che hanno rivolto parole offensive al cantante e adesso tutti sanno la verità.

Era la mamma di Fedez che difendeva il figlio dagli haters

La presenza di eventuali account fake dei Ferragnez su Twitter ha sollevato critiche e polemiche. Molti hanno pensato che fosse la coppia a pubblicare storie e foto e poi a difenderle dagli attacchi degli haters.

Ma invece non era così, anche se si tratta pur sempre di qualcuno della famiglia. E chi più vicino della madre poteva prendere le difese del figlio? La donna ha quindi pensato di aprire degli account per dirgliene quattro a coloro che si sono spesso scagliati contro la coppia. Ma adesso è stata scoperta!