‘Abbassate la cresta e volate basso…’: Kikò Nalli perde le staffe, l’avviso che coinvolge anche Barbara D’Urso

Kikò Nalli sbotta su Instagram: messaggio indiretto a Barbara D’Urso?

Dopo la vicenda del finto tradimento di Ambra Lombardo, Kikò Nalli non si è mai risparmiato di lanciare delle frecciate velenose nei confronti di Barbara D’Urso. Qualche ora fa, però, il parrucchiere romano ha deciso di scagliarsi contro alcuni ex concorrenti del Grande Fratello 16, reality show condotto da Lady Cologno.

Attraverso Instagram, l’ex marito di Tina Cipollari ha detto a loro di ricordarsi di aver fatto il GF insieme e non hanno salvato vite umane. Poi li ha invitati a volare basso perché compreso lui non sono nessuno. Resta il fatto che il noto hair stilyst non ha fatto i nomi ma ha parlato in generale. A chi si riferiva?

Il parrucchiere romano contro alcuni concorrenti del GF 16

Ma il duro sfogo di Kikò Nalli nei confronti degli ex concorrenti del Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso non è terminato qui. Il compagno della professoressa Ambra Lombardo, tra l’altro stanno pensando di convolare a nozze, ha affermato che alcuni suoi ex compagni d’avventura si siano montati la testa dopo l’esperienza all’interno della casa di Cinecittà.

Per questo motivo, attraverso il suo canale social il parrucchiere romano ha detto che suo padre gli ripeteva sempre la stessa cosa ovvero che i cavalli migliori si vedono solamente solo alla fine della corsa. Quindi ha invitato altri ex gieffini di rimanere con i piedi per terra. Un messaggio senza un destinatario ben preciso che ha scatenato la curiosità del popolo del web.

Kikò Nalli felice al fianco di Ambra Lombardo

Qualche ora fa, attraverso il suo account IG, Ambra Lombardo ha ricordato il suo primo incontro con Kikò Nalli. I due si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà in occasione del Grande Fratello 16, reality show condotto dalla stakanovista Barbara D’Urso. Da quel momento in poi la professoressa siciliana e l’ex marito di Tina Cipollari non si sono più lasciati.

La coppia ha trascorso le feste natalizie insieme nella bella Sicilia e la loro relazione sentimentale procede senza intoppi. Addirittura di recente si è parlato di un possibile matrimonio all’orizzonte.