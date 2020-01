Tallulah, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore: “Sono magrissime, ma hanno deciso di non nascondersi più”

La figlia di Bruce Willis e Demi Moore è sottopeso, ma non vuole più nascondersi e ha postato uno scatto su Instagram che la ritrae nella sua magrezza

La foto di Tallulah, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore, postata su Instagram rivela la magrezza eccessiva della 25enne. La giovane tuttavia non vuole arrendersi e vuole combattere, perciò ha annunciato che non intende più nascondersi.

Non vuole più vergognarsi del suo corpo e preferisce mostrarsi per quella che è. La ragazza ha sofferto di disturbi alimentari molto seri, ma anche di altre patologie come la dismorfofobia e perfino si alcolismo.

Il nuovo anno però per lei sarà un anno di rinascita, che dovrebbe portarla verso un percorso nuovo e migliore. Nel post scritto sul social Tallulah rivela tutte le insicurezze che l’hanno perseguitata e che sono state causate da diversi problemi. (Continua dopo la foto)

Tallulah ha lasciato il numero dell’associazione in fondo al post

La figlia minore di Bruce Willis e Demi Moore ha sofferto moltissimo perché temeva i giudizi degli altri e agiva riversando su di sé le frustrazioni. La giovane ha sempre avuto difficoltà ad accettarsi e non si è mai piaciuta. Si sentiva brutta e il suo aspetto fisico le è sempre apparso diverso da come lo avrebbe desiderato. Tallulah però ha deciso di farsi coraggio e con l’avvento del 2020 sta cercando di riemergere dal baratro in cui era caduta.

La giovane ha voluto far sapere ai suoi fan che sta migliorando e che sta iniziando ad avere consapevolezza del suo corpo. Per questo motivo raccomanda di rivolgersi alla National Eating Disorder Hotline, l’associazione americana che si occupa di questi disturbi. In fondo al post ha anche lasciato il numero, facendo intendere che non si deve provare vergogna e che è necessario farsi aiutare.

Negli scatti la giovane appare sobria e diversa

Tallulah dopo alcune ore pubblica tanti scatti in cui è evidente che il che percorso che sta seguendo sta dando i frutti sperati. La ragazza si è lasciata alle spalle questo brutto periodo e ha iniziato una nuova vita. Negli ultimi tempi la giovane è rinata e le immagini parlano chiaro, anche se non mancano foto in cui è in balìa dell’alcol.

Il percorso che sta seguendo le sta facendo prendere peso e le sta anche facendo recuperare l’autostima. Tuttavia, ha voluto mettersi a nudo per aiutare altre persone che come lei soffrono di disturbi alimentari.