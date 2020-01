Elodie esagerata in babydoll trasparente: Marracash su di giri [FOTO]

Elodie Di Patrizi continua a stupire i suoi fan con delle immagini che mandano letteralmente in visibilio i social. Bella, giovane ed avvenente, la cantante è molto apprezzata non solo per la sua bravura, ma anche per la sua indubbia avvenenza. In questi giorni uno scatto ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower.

La foto in intimo di Elodie

L’ex allieva di Amici ha pubblicato una foto in cui appare con addosso un babydoll rosso. L’immagine è stata scattata in occasione di uno shooting fotografico. Elodie, oltre che ad affermarsi infatti nella musica è molto attiva anche nel campo della moda, dove ha lavorato per anni prima di intraprendere la sua carriera musicale.

Sono in molti a non sapere che prima di approdare ad Amici, il talent show targato Maria De Filippi che le ha consentito di approdare dritta a Sanremo come big, ha svolto il lavoro di modella. Capelli ricci e lunghi, fisico perfetto, era molto diversa da come si presenta ora, ma pur sempre bellissima ed elegante.

Elodie e Marracash: grande amore

Solo qualche mese fa Elodie e Marracash hanno ufficializzato la loro storia d’amore nata a seguito della collaborazione al singolo “Margarita“, brano rivelatosi hit dell’estate 2019. Un amore, il loro, nato inaspettatamente che ha colto di sorpresa i rispettivi fan degli artisti.

Oggi sono felici ed innamorati ed il rapper, solitamente molto restio nel parlare della sua vita privata e soprattutto sentimentale, ha speso delle parole bellissime nei confronti della sua neo compagna. In una recente intervista affidata al Corriere, ha infatti parlato di lei come una salvezza, un’ancora a cui si è appoggiato in un momento particolarmente delicato della sua esistenza.

Elodie, nuovo taglio di capelli e Sanremo

Nel corso di questi anni Elodie Patrizi ha molto osato con il suo look ed in particolare con i suoi capelli: fucsia, rosa, biondo platino. Oggi ha scelto un colore più tenue, con taglio sempre cortissimo. Una scelta più che riuscita per un viso dai lineamenti perfetti come il suo. Chissà quale sarà il suo outfit in vista della prossima partecipazione a Sanremo 2020.