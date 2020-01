Maurizio Costanzo rompe il silenzio sulla dama Gemma Galgani: ‘Le sue lacrime fanno…’

Maurizio Costanzo torna a difendere Gemma Galgani

Da anni Maurizio Costanzo cura una rubrica su Nuovo, il magazine di gossip e televisione diretto da Riccardo Signoretti. Nel nuovo numero il giornalista romano è tornato a difendere Gemma Galgani, la storica dama torinese del Trono over di Uomini e Donne. Una lettrice del periodico si era scagliata contro la piemontese per via del suo comportamento lagnoso, quindi il consorte della De Filippi l’ha difesa a spada tratta.

L’81enne ha detto che le lacrime di Gems fanno audience anche se lui la vorrebbe vedere sorridere spesso. Poi ha dato un consiglio ai suoi lettori, ovvero di cambiare canale se non piace vedere la direttrice di sala stare male per i suoi amori naufragati.

Il marito di Maria De Filippi sempre dalla parte della daa torinese

Da quando Gemma Galgani fa parte del cast del parterre senior di Uomini e Donne, Maurizio Costanzo l’ha difesa più volte dagli attacchi degli haters o fan arrabbiati per il suo comportamento.

Tempo fa il marito di Maria De Filippi aveva detto che non è giusto mandare via un personaggio che in una trasmissione televisiva funziona alla grande. Senza ombra di dubbio la dama torinese è ormai un pilastro del Trono over e i continui siparietti e liti con Tina Cipollari piacciono a gran parte dei seguaci di U&D.

Resta il fatto che ci sono anche quelle persone che si sono stancate di vedere la piemontese piangere e lamentarsi in studio e vogliono che cambi registro oppure trovi la sua anima gemella fuori dallo studio televisivo.

Il grande successo di pubblico per il Trono over di Uomini e Donne

Si può essere d’accordo o no , resta il fatto che Maurizio Costanzo ha pienamente ragione: Gemma Galgani fa davvero audience. Nello specifico ogni appuntamento del Trono over di Uomini e Donne ha un grosso seguito, oltre tre milioni di telespettatori e oltre il 26% di share.

Dati Auditel superiori rispetto al Trono classico che da qualche anno fatica a decollare. Sono dei numeri importanti visto che si tratta sempre di una fascia pomeridiana e magicamente la padrona di casa Maria De Filippi fa risultati da prima serata.