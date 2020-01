Maria de Filippi in lutto: Morto ex partecipante di 25 anni, la conduttrice mantiene il silenzio

Bruttissimo episodio per Luca Barbieri, un giovane di 25 anni. Il ragazzo, nato nella provincia di Parma, è deceduto in seguito a un lancio con la tuta alare.

Questo tipo di caduta libera termina con l’apertura di un paracadute ma così non è stato e la tragedia è avvenuta proprio mentre stava registrando una puntata per un noto programma televisivo. Il lutto ha colpito anche se in modo indiretto anche Maria De Filippi che ha avuto modo di conoscere Luca a Tu si Que Vales.

Muore un ex partecipante del noto show di Canale 5

Luca Barbieri ha partecipato con altri due paracadutisti al programma di Maria De Filippi, Tu si Que vales circa 3 anni fa. La tragedia è avvenuta intorno alle 11 del 2 gennaio 2020, dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta. Il ragazzo si è lanciato da un’altezza di 60 m e causa di un difetto della sua tuta alare si è schiantato al suolo morendo sul colpo. A dare l’allarme e a chiamare subito i soccorsi una sua amica che era lì per vedere la sua esibizione.

Barbieri era un paracadutista professionista e nel corso della sua breve vita, 25 anni aveva già fatto un migliaio di salti con la tuta alare, in giro per il mondo. La sua salma è stata portata nell’obitorio dell’ospedale sant’Elia di Caltanissetta. Un suo amico era morto nello stesso modo solo qualche mese fa. (Continua dopo la foto)

Polemiche e accuse a Maria De Filippi

Dopo aver appreso della tragica notizia grazie al TgCom 24, i fan si sono scagliati contro Maria De Filippi. La morte di Luca nelle ultime ore ha alzato un vero e proprio polverone sui social. Nel dettaglio gli appassionati di Tu si Que Vales non hanno gradito il silenzio tombale da parte dei giudici della trasmissione.

C’è da dire, però, che Maria a differenza di suoi colleghi non ha una pagina ufficiale su Instagram e non ama esprimersi tramite il web. Intanto, non ci sono tracce di messaggi di cordoglio e foto che fanno riferimento al giovane nemmeno sui profili degli altri giudici… Come risponderà la De Filippi?