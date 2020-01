Grave lutto per Maria De Filippi e il suo staff di Tu si que vales: si schianta facendo base jumping [FOTO]

Tragico lutto per Tu si que vales

Qualche ora fa Maria De Filippi e la squadra di Tu si que vales sono stati colpiti da un gravissimo lutto. Purtroppo è venuto a mancare uno dei volti del talent show di Canale 5, a causa di un brutto incidente.

Stiamo parlando di un giovanissimo ex concorrente parmense che è morto dopo aver effettuato uno sport molto pericolo. Un’attività che nella sua carriera ha fatto più volte. Vediamo di chi si tratta e i dettagli della tragedia.

Luca Barbieri muore durante un base jumping

Qualche ora fa è venuto a mancare il 25enne Luca Barbieri che tre anni fa aveva partecipato a Tu si que vales, il programma condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

In quell’occasione il ragazzo parmense in compagnia ad alcuni compagni paracadutisti del Turbolenza Team si era presentato al format prodotto da Maria De Filippi per fare un’esibizione estrema. La morte è avvenuta giovedì 2 gennaio 2020 a causa di un brutto incidente.

Nonostante la giovane età, Barbieri era un paracadutista professionista e, durante un volo di allenamento sotto il viadotto San Giuliano, nei pressi di Caltanissetta, il paracadute non si è aperto. Ovviamente lo schianto rovinoso al suolo è stato fatale per Luca. I presenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi del 118, ma una volta giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. (Continua dopo la foto)

Chi era Luca Barbieri?

Luca Barbieri è originario di Fidenza, un comune in provincia di Parma. Il 25enne era un paracadutista professionale e da tempo lavorava anche come istruttore di lancio con la tuta alare. Nonostante fosse giovane, il ragazzo aveva una lunga esperienza facendo migliaia di lanci col paracaduta in giro per tutto il Pianeta.

Il parmense, però, non si lanciava da solo, con lui sempre la sua inseparabile Go Pro, una telecamerina installata sopra il suo casco che filmava le avventure in alta quota e poi condividerle con i suoi seguaci suo social network. Sicuramente la morte i Barbieri avrà scosso Maria De Filippi e tutta la squadra di Tu si que vales.