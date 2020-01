Il Paradiso delle signore spoiler 13 gennaio: Marta perde il bambino

La settimana che va dal 13 al 17 gennaio sarà particolarmente intensa per i telespettatori del Paradiso delle signore. Specie nel primo giorno della settimana, infatti, assisteremo ad un colpo di scena tanto inaspettato quanto triste che riguarderà Marta.

La donna, infatti, nella puntata di venerdì 10 avrà un malore e sarà ritrovata da suo marito distesa a terra e priva di sensi. Solo nella puntata di lunedì 13, però, si scopriranno le conseguenze di questo malessere. La giovane Guarnieri apprenderà di aver perso il bambino. Adelaide, invece, troverà il momento giusto per vendicarsi di Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: il bambino di Marta non ce la fa

Nei prossimi episodi deIl Paradiso delle signore ne accadranno davvero di tutti i colori. La puntata di lunedì 13 gennaio, in particolare alla tragedia che colpirà Marta. L’ultimo episodio della settimana che va dal 6 al 10 gennaio si concluderà con la Guarnieri priva di sensi. Il marito si preoccuperà molto per lei e la porterà subito in ospedale. Nell’episodio della settimana seguente, dunque, scopriremo che il bambino, purtroppo, non ce la farà. Nel momento in cui la moglie di Vittorio scoprirà la verità cadrà in una fase di disperazione acuta.

Ad ogni modo, saranno davvero molte le persone che mostreranno tutta la loro vicinanza e solidarietà in un momento così difficile. In particolar modo, vedremo che le Veneri saranno estremamente delicate con la loro amica, così come Riccardo Guarnieri. Il giovane, infatti, farà il possibile per supportare sua sorella in ogni modo. Anche Vittorio, ovviamente, nonostante la notizia traumatizzerà anche lui, farà di tutto per stare accanto alla sua donna.

Spoiler puntata 13 gennaio: Adelaide si vendica di Umberto

Dopo aver abbondantemente trattato questa terribile vicenda, la trama della puntata di lunedì 13 gennaio deIl Paradiso delle signore si sposterà su Silvia. Anche lei non vivrà un periodo semplice a causa della sconvolgente notizia relativa a suo figlio. La signora Cattaneo non riuscirà a tenere dentro di sé questo peso e lo confesserà a Roberta e in seguito cercherà conforto in Luciano.

Federico, dal canto suo, sarà ancora all’oscuro della gravità delle sue condizioni di salute. Per quanto riguarda Adelaide, invece, vedremo che la donna sarà pronta a vendicarsi di Umberto. L’uomo sarà prossimo alla conclusione dell’accordo che gli consentirà di gestire tutto il patrimonio di Flavia. Proprio mentre il suo più grande desiderio si starà per realizzare, però, Adelaide metterà in atto il suo piano.