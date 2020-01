Avete mai visto dove vive Amadeus? Ecco la casa contemporanea del conduttore di Sanremo 2020 [FOTO]

Amadeus e la Civitillo abitano in un quartiere chic di Milano

Oltre alla sua avventura giornaliera ai Soliti Ignoti, il game show dell’access prime time di Rai Uno, Amadeus sta lavorando per Sanremo 2020. Infatti il marito di Giovanna Civitillo sarà il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana giunta alla 70esima edizione.

Dopo il lavoro il conduttore si rilassa nella sua abitazione che si trova nel nuovo quartiere milanese costruito in occasione dell’Expo del 2015. Un’abitazione che ha un valore enorme non solo per la posizione strategica, ma anche per il suo interno che ha un arredamento contemporaneo e con delle tecnologie di ultima generazione.

La zona giorno e il salotto

Il colore predominante dell’appartamento milanese di Amadeus e Giovanna Civitillo è il bianco ma anche il dorato. La casa prende le sembianze di una grande nuvola e la zona giorno è davvero spaziosa e luminosa.

Infatti è un luogo perfetto sia per il giorno che per la sera, per ospitare amici e parenti trascorrendo del tempo insieme. Il pezzo forte della stanza è la maglia incorniciata di Eto’o, ex calciatore dell’Inter. Per quanto riguarda il salotto, quest’ultimo ha delle tonalità che si avvicinano al bianco, con tanto di ampie vetrate che mostrano il capoluogo lombardo in tutto il suo splendore.

Nella stessa camera è presente un grande divano dello stesso colore appoggiato a una parete-libreria. Quest’ultima è affiancata da un meraviglioso tavolo in vetro e legno dorato che arricchisce l’arredamento. (Continua dopo il post)

La cucina e la camera da letto di Amadeus e Giovanna Civitillo

Anche la cucina di Amadeus e la Civitillo è abbastanza spaziosa e al posto della ceramica, nel pavimento c’è un bel parquet color legno chiaro. Poi è presente un tavolo bianco con delle sedie stile Ottocento. I mobili sono anch’essi chiari e laccati, mentre il frigo è ricoperto di magneti di ogni tipo. Per quanto riguarda la camera da letto ha dei toni molto chiari.

L’arredamento è minimal e alle spalle del letto matrimoniale è presente una parete dorata ornata da delle foto che ritraggono il conduttore insieme alla moglie Giovanna. Mentre in un altro muro c’è un grande specchio con i bordi color oro. In conclusione è possibile notare una vetrata enorme dove entra la luce solare.