Wanda Nara scalda i motori per il Grande Fratello Vip 4: “Mi rivolgo a loro”

Wanda Nara: l’opinionista del Grande Fratello Vip spiega perché ha accettato la proposta

Se ne parla da mesi e tutti, ma proprio tutti attendono trepidanti i l debutto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 4. La showgirl, finora legata unicamente all’universo calcistico/gossiparo per via della relazione con l’ex bomber interista Mauro Icardi, garantirà il suo apporto come opinionista. E, c’è da scommetterci, le sue opinioni spiazzeranno.

Perché lei è una divisiva. O piace o non piace, o seduce o irrita. In un’intervista al settimanale Grazia la bionda argentina spiega le ragioni che le hanno fatto accettare il ruolo offertole nel reality in onda su Canale 5.

Fiducia ad Alfonso Signorini

A partire dal prossimo 8 gennaio le telecamere sulla Casa più spiata d’Italia si riaccenderanno e Wanda Nara invaderà lo studio. In sua compagnia Pupo, un altro personaggio che, di certo, non passa inosservato. Il conduttore sarà per la prima volta Alfonso Signorini, lo stesso a contattare la moglie-manager: “mi sono fidata”.

Si butta a capofitto nella nuova esperienza per farsi conoscere principalmente dalle donne. Talvolta additata come pazza o addirittura la rovina dell’ex bomber interista, vuole dimostrare chi è davvero. Attualmente Wanda Nara fa la spola tra Milano, dove lavora e dove studiano i suoi figli, e Parigi, tempo pochi giorni e nella mappa dovrà aggiungerci Roma, sede degli studi del Grande Fratello Vip. Ma tutto ciò non la intimorisce.

Ha la sensazione di essere una ragazza con la valigia. Quando Maurito è partito alla volta della capitale francese era un giovedì, hanno trascorso il week-end insieme. Poi il lunedì si è svegliata a Milano e ha realizzato di essere sola con 5 figli. Semplice non lo è stato.

Wanda Nara: la passione dei viaggi e la crescita dei figli

Alla domanda su cosa sappia renderla felice, la sudamericana manifesta interesse nel viaggiare. Ama visitare posti nuovi. Da quando è venuta alla luce l’ultima figlia le è passata la paura di volare. Tuttavia, adesso è sommersa dagli impegni e non può.

Soprattutto coi figli, essendo molto presente nella loro crescita. Non ha tate, partecipa personalmente alle assemblee scolastiche ed è attiva in tutte le chat delle mamme.