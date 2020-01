Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci: “Abbiamo avuto dei problemi”

Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci spiega gli adattamenti apportati rispetto alla versione originale

E dopo Ballando con le Stelle un’altra, inedita, avventura attende Milly Carlucci. A partire dal prossimo 10 gennaio andrà in onda su Rai 1 Il Cantante Mascherato. Interpellata dal settimanale TeleSette, la popolare conduttrice racconta il nuovo show e svela alcune complicazioni legate al riadattamento italiano.

Nel nostro Paese le serate sono più lunghe rispetto agli Stati Uniti. Oltreoceano Il Cantante Mascherato dura appena 45 minuti. Inoltre – prosegue – hanno un budget inferiore e si sono limitati a 8 partecipanti.

Insomma, il programma verrà rivisitato sulla base delle dirette fiume cui siamo da anni abituati con i vari reality e pure la Carlucci conclude il suo show danzereccio in tarda ora. Noti sono intanto solamente i nomi di chi formerà la giuria: quattro celebrità provenienti ognuno da settori diversi.

La giuria e i (papabili) concorrenti

Quello più prettamente televisivo è Flavio Insinna, campione di ascolti nel game show pre-serale L’Eredità, ma gli spettatori riconosceranno sicuramente pure lo stilista Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando.

A loro si aggiungono ne Il Cantante Mascherato la pop star Patty Pravo e un nuovo prospetto del cinema, Ilenia Pastorelli, subito affermatasi forte di un debutto molto convincente nel film Lo chiamavano Jeeg Robot, insignita anche del David di Donatello come miglior attrice protagonista.

E le 8 Maschere? Ovviamente sono top secret (il bello sta proprio nello scoprire chi si celi dietro). Ciononostante, il portale TvBlog ha fornito una potenziale lista dentro la quale rientrerebbero i prossimi concorrenti: tra i vip di maggiore spicco, Anna Tatangelo, Gabriel Garko, Bianca Guaccero e Massimo Ranieri.

Il Cantante Mascherato: il precursore a Ballando con le Stelle

A proposito delle Maschere in gara, Milly Carlucci richiama un personaggio simbolo di Ballando con le Stelle, Robozao: “Non volendo, è il precursore delle maschere”. Notoriamente la conduttrice ama mettersi in gioco. E, in aggiunta al ritorno del suo Ballando con le Stelle in primavera, sta lavorando su un nuovo format, intitolato Una Notte al Museo, che, su stessa ammissione di Milly, si addice più a reti tematiche o a Rai 3.