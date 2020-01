Un posto al sole, spoiler 6 gennaio 2020: Serena costretta a intervenire

Gli spoiler di Un posto al sole della puntata in onda lunedì 6 gennaio rivelano che assisteremo ad una svolta significativa nella vita di Filippo e Serena. La Cirillo sarà messa di fronte ad un bivio e sceglierà necessariamente di intervenire.

Rivedremo i nostri amici del Caffè Vulcano ma anche Carla e Mia. Il rapporto tra padre e figlia procederà a gonfie vele. Vittorio, invece, sarà parecchio in agitazione e sentirà la mancanza di Alex. Infine, in UPAS si parlerà della tensione tra Otello e Renato, questa volta toccherà a Raffaele far riappacificare i due uomini.

Anticipazioni Un posto al sole, spoiler del 6 gennaio

Filippo, con il suo modo strano di comportarsi, finirà per insospettire sua moglie Serena. Quest’ultima, incomincerà a capire che il marito le sta nascondendo qualcosa e deciderà di darsi una mossa. Ed ecco che nella puntata di lunedì 6 gennaio, la Cirillo incomincerà a indagare.

Intanto, si tornerà a parlare di Vittorio. Il ragazzo sarà piuttosto desideroso di trascorrere maggior tempo con la sua ragazza Alex ed arriverà al punto di sperare che quest’ultima torni al più presto a lavorare al Caffè Vulcano.

UPAS, Raffaele calma gli animi di Otello e Renato

Otello non vorrà saperne di darsi una calmata e continuerà a generare tensioni. Preoccupato per il pensionato e per suo cognato, Raffaele cercherà di placare gli animi tra i due uomini. Riuscirà il portiere di Palazzo Palladini nel suo intento? Serena scoprirà di essere stata tradita dal marito? Alex tornerà veramente al Vulcano? Non resta che attendere la puntata in onda nella giornata dell’Epifania per scoprilo.

Nella prossima settimana, le trame di Un posto al sole saranno molto drastica soprattutto per Filippo e Serena. A quanto pare la Cirillo verrà a conoscenza della scappatella di suo marito con Viviana e deciderà di non lasciargli aperto nemmeno uno spiraglio.

Che sia finita per sempre? Anche Eugenio e Viola avranno le loro difficoltà da affrontare per non parlare di Roberto e Marina che si vedranno costretti ad intervenire su una difficoltà ai Cantieri. Rivedremo Beatrice dato che Niko si rivolgerà alla ragazza per chiederle alcune informazioni.