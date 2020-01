Barbara D’Urso incidente nel deserto: “Nessuno ci viene a salvare, ho paura” (FOTO)

In occasione della pausa natalizia delle sue trasmissioni, Barbara D’Urso ha deciso di staccare la spina volando a Dubai, nel bel mezzo di una gita nel deserto, però, ha avuto un brutto incidente. La conduttrice più seguita e criticata di Canale 5 ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali è apparsa disperata in compagnia di Jonathan Kashanian, concorrente di una precedente edizione del GF e di una sua amica.

I tre protagonisti, purtroppo, sono rimasti bloccati nel bel mezzo del deserto senza che nessuno potesse venire a salvarli. La colpa di quanto accaduto pare sia proprio dell’ex gieffino, vediamo cosa è accaduto.

L’incidente nel deserto di Barbara D’Urso

La maggior parte dei VIP ha deciso di chiudere il 2019 e dare il benvenuto al 2020 con delle vacanze esotiche. Molti si sono allontanati dalla loro routine andando alle Maldive o a Dubai. Tra gli appartenenti a questa seconda categoria c’è anche Lady Cologno. Barbara D’Urso, infatti, sta condividendo con i suoi fan gli episodi più esilaranti di questa vacanza, tra cui anche un brutto incidente nel deserto.

Dopo un piacevole pomeriggio passato tra le dune a bordo di una Jeep, è calata la sera e con lei si sono incominciate a presentare anche le disavventure. Ad un certo punto, infatti, la vettura su cui era a bordo anche la presentatrice Mediaset si è rotta fermandosi nel bel mezzo del nulla. I protagonisti hanno provato a chiedere aiuto senza ottenere risposta, per tale ragione la disperazione è stata notevole.

La conduttrice accusa Jonathan di quanto accaduto

Barbara D’Urso, allora, ha deciso di rendere pubbliche le esilaranti dinamiche che si sono verificate durante l’incidente nel deserto. In particolar modo, la conduttrice non ha potuto fare a meno di inveire contro il responsabile di quanto accaduto, ovvero, Jonathan.

Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che il ragazzo abbia guidato in un modo un po’ troppo aggressivo fino ad arrivare a rendere inutilizzabile il cambio. Di conseguenza, non è stato possibile spostare la vettura. Per questo motivo, l’allegra triade ha dovuto percorrere a piedi un lunghissimo tratto di strada per poter raggiungere la civiltà. Insomma, un’esperienza che Lady Cologno farà certamente fatica a dimenticare.