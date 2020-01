Uomini e Donne: la risposta di Giulia D’Urso alla scelta di Giulio Raselli (FOTO)

Tutti i fan di Uomini e Donne sono in fibrillazione in attesa di scoprire chi sia la scelta di Giulio Raselli tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Molti propendono per quest’ultima poiché la considerano molto più spontanea e genuina, ma alcuni indizi sembrano non condurre in questa direzione.

Stando a quanto emerso dai social negli ultimi gironi, infatti, pare che il tronista propenda molto di più per Giulia. Specie alcuni post pubblicati da quest’ultima hanno lasciato sempre più spazio a questa ipotesi. Ad ogni modo, nelle ultime ore, l’influencer Deianira Marzano ha svelato una notizia molto interessante sulla D’Urso.

Giulia D’Urso confessa a Deianira la risposta alla scelta di Giulio

La scelta di Giulio Raselli sembrerebbe non essere ancora avvenuta, ma molti fan si stanno chiedendo cosa risponderebbero Giulia D’Urso e Giovanna Abate nel caso in cui fossero le predestinate. Per il momento, è trapelata solo la risposta della prima ed a svelarla è stata l’influencer Deianira. Quest’ultima, infatti, ha pubblicato su Instagram una parte di una conversazione privata avuta con la diretta interessata.

Famoso è, ormai, l’astio che la Marzano nutre nei confronti di Raselli, proprio per questo motivo, la D’Urso le ha confidato che, anche se disapproverà, la sua risposta sarebbe un si palese. Deianira ha voluto mostrare questo contenuto per mettere a tacere tutte quelle persone che stanno ipotizzando che la D’Urso sia lì solo per farsi vedere dal momento che non è affatto interessata al tronista. (Continua dopo la foto)

Giovanna Abate sparisce dai social

La scelta di Giulio, dunque, è ormai alle porte, ma se da un lato la risposta di Giulia D’Urso sembra palese, ancora incerta è quella di Giovanna Abate. Quest’ultima, infatti, nell’ultimo periodo è stata davvero alquanto serrata sui social. Il suo account di Instagram pare sia inattivo dalla vigilia di Natale.

Completamente differente, invece, sembra l’atteggiamento di Giulia, che specie negli ultimi giorni sta pubblicando diverse Instagram Stories. In una delle ultime, la ragazza è su di un tapis roulant intenta a soddisfare i buoni propositi di questo nuovo anno. Insomma, stando a quanto trapelato dai social, la D’Urso non sembra affatto in ansia per quanto sta per accadere.