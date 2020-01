Gerry Scotti condurrà Lo Show dei Record 2020, quando andrà in onda

Gerry Scotti condurrà l’edizione 2020 de Lo Show dei Record. Tanti impegni per il presentatore di Canale 5 anche quest’anno, tra Chi Vuol Essere Milionario, Striscia La Notizia, Caduta Libera ed il poco fortunato Conto alla Rovescia. Scotti, dal 6 gennaio cederà la fascia preserale a Paolo Bonolis con Avanti un Altro, ma lo rivedremo presto in prima serata.

Dal 23 gennaio, infatti, andrà in onda una nuova serie di puntate di Chi Vuol Essere Milionario. Lo scorso anno, nella serata del venerdì, il ritorno del quiz della scalata verso il milione, aveva portato tante soddisfazioni al Biscione riuscendo a battere Superbrain e Sanremo Giovani. Dopodichè, è stato collocato al giovedì riuscendo a resistere contro Che Dio Ci Aiuti 5.

Lo Show dei Record, quando andrà in onda

Dopo il Milionario, gli impegni per l’ex presentatore di Passaparola nella prima serata non sono affatto finiti. Sarà Gerry Scotti, infatti, a condurre Lo Show dei Record a cinque anni dall’ultima edizione su Canale 5, condotta sempre da lui. Il format era stato ceduto a TV8 di Sky che ha trasmesso una sola edizione dal titolo “La Notte dei Record” con la conduzione di Enrico Papi. Quest’ultimo, nella stessa emittente, conduce il game show “Guess My Age”.

In lizza, principalmente, per presentare l’edizione 2020 del programma c’era Paolo Bonolis, il quale ha anche conquistato un record nell’edizione del 2010 per essere stato, leggendo i Promessi Sposi, l’uomo a pronunciare più parole in un minuto. Ma, a quanto pare, il conduttore di Avanti un Altro e Ciao Darwin ha rifiutato l’offerta.

Dunque, Mediaset ha deciso di puntare sull’usato sicuro. Gerry Scotti, infatti, ha già condotto le edizioni 2011 e 2015 de Lo Show dei Record. In tale contesto, ha dimostrato di essere assolutamente adatto per la tipologia di programma, oltre a confermare, se ce ne fosse bisogno, di essere un affidabile padrone di casa. Ma quando andrà in onda Lo Show dei Record? È molto probabile che tornerà nella primavera 2020.

Il giorno di collocazione sarà il giovedì (giorno storico della trasmissione) contro la fiction di Rai 1 “Medical Report” con protagonista Luca Argentero, oppure al venerdì sera contro la nuova edizione di Ti Lascio una Canzone di Antonella Clerici. Anche il talent con protagonisti i bambini e i ragazzi, come Lo Show dei Record, torna a cinque anni dall’ultima edizione.