L’Isola dei Famosi, ex concorrente cambia lavoro: “Mi ha molto deluso”

L’Isola dei Famosi: ex concorrente avvia la professione di imprenditrice. Con il fratello lancerà dei nuovi prodotti sul mercato. E sul reality si toglie qualche sassolino dalla scarpa…

Nel corso delle sue numerose edizioni, L’Isola dei Famosi ha concesso un’importante vetrina anche a personaggi caduti nel dimenticatoio. Tipo Samantha De Grenet, talento precoce dello spettacolo (gli esordi risalgono addirittura a quando aveva 14 anni), pian piano accantonata.

Fra le pagine del settimanale Spy la bella showgirl parla di sé, dell’esperienza da naufraga e dei progetti in cantiere. Pronti via e annuncia una bella notizia: “sono diventata imprenditrice”.

Forse definirsi tale – aggiunge – è una parola enorme, vedranno gli sviluppi futuri, sono appena agli inizi. Il socio è suo fratello Fabio. In questo mese appena cominciato lanceranno una linea di barrette rivolte agli sportivi e alle persone che, come lei, cercano con particolare attenzione di seguire un’alimentazione il più naturale possibile. Successivamente la gamma si allargherà pure ai bambini.

Nessun rimpianto

Sull’esperienza a L’Isola dei Famosi, Samantha De Grenet non rinnega nulla, anzi. I reality sanno arricchirti in ottica personale. Dipende da quale spirito affronti le sfide. Se ti ci butti per prendere qualcosa dall’opportunità concessa, allora è bello. Altrimenti se accetti esclusivamente per giocare o vincere, è un altro discorso.

Le ha lasciato una certezza: la mente vince sul corpo. Se ce la metti tutta, puoi superare qualunque ostacolo. A distanza di anni, sente ancora qualche ex compagno di viaggio. Nel dettaglio, Giulia Calcaterra, ormai influencer affermata, e Simone Susinna, lanciatissimo nel mondo della moda internazionale.

La delusione principale una volta lasciato L’Isola dei Famosi

La maggior delusione? Giulio Base. Avevano legato molto. Chiusi i meccanismi del gioco, l’ha particolarmente delusa. E così ognuno ha preso la propria strada, lei da una parte, lui dall’altra.

Riguardo alle frequenti discussioni sorte durante lo show con gli altri concorrenti Samantha sottolinea un fatto. Non è una persona litigiosa, non alza la voce, non impreca, non offende nessuno. A differenza di quanto si possa credere, dice sempre come stanno veramente le cose.