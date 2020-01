Ezio Greggio: “Romina sa tenermi allegro” e sui progetti insieme in tv…

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico concedono un’intervista di coppia al settimanale Gente

L’amore abbatte ogni barriera. Ezio Greggio manda avanti la love story con Romina Pierdomenico, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice di Temptation Island. A raccontare come procede la relazione è l’anchorman di Striscia la Notizia nell’intervista rilasciata per il settimanale Gente. La compagna sa farlo stare allegro: “e mi mantiene giovane”.

Con la conclamata ironia, prevede che se vanno avanti così si metterà il grembiule e lei lo accompagnerà a scuola. In cucina rispetta le origini abruzzesi, disponendo un regime alimentare sano e di tanto in tanto le fa parrozzo e arrosticini. Da anni ormai i due fanno coppia fissa e il loro secondo Natale lo hanno speso in compagnia dei figli di Ezio Greggio, i parenti e gli amici a Montecarlo.

Le qualità preferiti del partner

La Pierdomenico confessa poi quali sono le caratteristiche maggiormente apprezza nel partner. Esperto, sensibile e dotato di intuito, quotidianamente la aiuta a migliorare.

Quando hanno lavorato insieme, il solo stargli vicino le ha fatto capire in che modo muoversi davanti alle telecamere, ma anche quanto conta la preparazione. La qualità preferita di Ezio Greggio? La galanteria. Poi ha il dono di farla sempre ridere, compresi i momenti più improbabili, talvolta mettendola persino in imbarazzo.

Altrettanto generoso di complimenti è il 65enne. Ama Romina perché è giovane, allegra, sorprendente e con sani principi. L’estate scorsa abbiamo assistito alla partecipazione dei due in tv, precisamente alla guida su Canale 5 de La sai l’ultima? – Digital edition.

Ezio Greggio: i progetti lavorativi con Romina

Un’esperienza commentata da Ezio in termini positivi. Il 2020 spera continui sulla stessa strada. Ed anche la compagna la pensa allo stesso modo. Lo show è stato un successo, aprendole nuove strade.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ritrovarli sul piccolo schermo, Greggio anticipa la nuova edizione de La sai l’ultima?. L’anno scorso, grazie alla versione rinnovata della trasmissione, la rete ha alzato di numerosi punti la media stagionale. E naturalmente porterà Romina con sé, un’autentica rivelazione.