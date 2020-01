‘Mi vergogno per lei…’: Aida Nizar contro Gemma Galgani, il rimprovero a Maria De Filippi

Aida Nizar al veleno contro Gemma Galgani: ecco il motivo

In attesa di rivedere le puntate inedite su Canale 5, Aida Nizar in questi giorni su La5 si sta guardando le repliche di Uomini e Donne. In particolare quelle dedicate al Trono over che, come al solito la protagonista assoluta è Gemma Galgani.

L’ex gieffina iberica, però, non approva assolutamente il comportamento di quest’ultima nei confronti di Juan Luis Ciano. Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha aspramente criticato la dama torinese dicendo che si vergogna per lei.

La Nizar non sopporta che Gems continua ad elemosinare un bacio dal cavaliere napoletano.Oltre a questo, l’opinionista spagnola è in totale disaccordo con quello accaduto a Torino, ovvero la famosa notte trascorsa in albergo.

L’ex gieffina iberica non comprende il comportamento di Maria De Filippi

Oltre a criticare Gemma Galgani, Aida Nizar ha tirato le orecchie a Maria De Filippi Filippi. Il motivo? Secondo l’ex gieffina la conduttrice pavese non dovrebbe permettere ciò che accade al Trono over di Uomini e Donne.

La Nizar apprezza moltissimo la moglie di Maurizio Costanzo, tuttavia non riesce a capire il suo comportamento. Oltre a lanciarle un appello l’ex concorrente del Grande Fratello 16 è tornata ad attaccare la dama piemontese.

Aida Nizar prende le difese dell’ex cavaliere Juan Luis Ciano

La reazione di Aida Nizar sul social network è dovuta perché sicuramente non ha ancora letto gli spoiler delle puntate inedite del parterre senior di Uomini e Donne.Infatti lo scorso 27 dicembre presso lo studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti dove Gemma Galgani ha reso noti dei retroscena su Juan Luis Ciano.

A quanto pare quest’ultimo durante quella famosa notte a Torino si sarebbe sentito poco bene facendo dei rumori strani nel bagno dell’hotel. Quindi l’ex gieffina iberica ha preso le difese del dentista partenopeo affermando che se fosse stato lui ad insistere come Gems, sicuramente il pubblico lo avrebbe massacrato. Dopo questo sfogo arriverà la replica da parte della diretta interessata?